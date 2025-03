Sport

Un Cosenza in piena crisi in trasferta a Modena

Quello che arriverà al “Braglia” di Modena sarà un Cosenza agguerrito e alla ricerca di punti per non abbandonare la lotta salvezza. I Lupi, fanalino di coda del campionato di serie B, tenteranno una rimonta con il nuovo tandem in panchina Belmonte-Tortelli.