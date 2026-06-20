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Us Catanzaro, Turati per la panchina giallorossa

Il Catanzaro riparte da Marco Turati. L'ex tecnico del Siracusa è la scelta della società giallorossa per aprire il nuovo ciclo dopo l'esperienza di Alberto Aquilani.

20 giugno, 2026
Sport

Cosenza e Crotone iscritte alla serie C

17 giugno 2026
Ore 19:56
Cosenza e Crotone iscritte alla serie C
Sport

Serie D, il punto sulle squadre calabresi

19 giugno 2026
Ore 13:54
Serie D, il punto sulle squadre calabresi
Sport

Cosenza Calcio, naufragata la trattativa Guarascio-Rota

18 giugno 2026
Ore 18:54
Cosenza Calcio, naufragata la trattativa Guarascio-Rota
Sport

Trebisacce sugli scudi e ai saluti con il ds Rugiano

18 giugno 2026
Ore 12:23
Trebisacce sugli scudi e ai saluti con il ds Rugiano
Sport

Catanzaro, priorita panchina: le ultime di mercato

17 giugno 2026
Ore 19:33
Catanzaro, priorita panchina: le ultime di mercato
Sport

Cosenza Calcio, le trattative infiammano la città

17 giugno 2026
Ore 12:35
Cosenza Calcio, le trattative infiammano la città
Sport

Serie C, Crotone regolarmente ai nastri di partenza

17 giugno 2026
Ore 12:33
Serie C, Crotone regolarmente ai nastri di partenza
Sport

Giro d'Italia Next Gen, under 23 su due ruote

17 giugno 2026
Ore 12:19
Giro d'Italia Next Gen, under 23 su due ruote
Sport

Volley, svelate le divise per il Trofeo delle regioni

16 giugno 2026
Ore 17:02
Volley, svelate le divise per il Trofeo delle regioni
Sport

Reggio, promozione sfumata (per ora) per la Redel Viola

16 giugno 2026
Ore 12:00
Reggio, promozione sfumata (per ora) per la Redel Viola
Sport

Successo per il festival dello sport a Soverato

15 giugno 2026
Ore 18:18
Successo per il festival dello sport a Soverato
Sport

Febbre rosa in Calabria per il Next Gen

15 giugno 2026
Ore 18:16
Febbre rosa in Calabria per il Next Gen
Sport

A Reggio i giovani campioni del ciclismo mondiale

15 giugno 2026
Ore 12:21
A Reggio i giovani campioni del ciclismo mondiale
Sport

Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta

15 giugno 2026
Ore 09:34
Primo giorno di lavori al Ceravolo: ruspe e operai in azione nella tribuna coperta
Sport

Calcio e giovani, Italia in crisi mentre Catanzaro fa scuola

14 giugno 2026
Ore 11:52
Calcio e giovani, Italia in crisi mentre Catanzaro fa scuola
Sport

Cosenza: "Senza stadio si parte dall'Eccellenza"

14 giugno 2026
Ore 11:50
Cosenza: \"Senza stadio si parte dall'Eccellenza\"
Sport

Dopo il Giro d'Italia in Calabria arriva il Next Gen

13 giugno 2026
Ore 12:00
Dopo il Giro d'Italia in Calabria arriva il Next Gen
Sport

Favasuli, accoglienza da star: "Futuro? Le ferie"

12 giugno 2026
Ore 16:47
Favasuli, accoglienza da star: \"Futuro? Le ferie\"
Sport

In Sila il volley azzurro promuove l'inclusione

12 giugno 2026
Ore 11:44
In Sila il volley azzurro promuove l'inclusione
Sport

Reggina, ore decisive per il futuro societario

12 giugno 2026
Ore 11:30
Reggina, ore decisive per il futuro societario
Sport

Serie B, è ufficiale: Aquilani lascia il Catanzaro

11 giugno 2026
Ore 17:02
Serie B, è ufficiale: Aquilani lascia il Catanzaro

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