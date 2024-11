Patrizia De Napoli è uno dei volti televisivi della Calabria da più di 30 anni. Da giovanissima, infatti, iniziò a bucare lo schermo e far parlare di sé. Di bella presenza e con una favella diretta ha conquistato l’attenzione dei telespettatori usando un tono confidenziale, ma mai sui generis, nel condurre telegiornali e trasmissioni di approfondimento.

Ha trovato terreno fertile particolarmente in provincia di Cosenza, dove è diventata in poco tempo il punto di riferimento sportivo per gli amanti del calcio. È stata a più riprese capo ufficio stampa della formazione rossoblù ed ha, spesso, coordinato e condotto eventi legati alla stessa.

Dall’altra parte del teleschermo si ha l’impressione di ascoltare un racconto dei fatti asettico e diretto, come se a pronunciarsi fosse una persona di fiducia. La credibilità di Patrizia De Napoli, del resto, l’ha portata a diventare oggi una delle colonne del telegiornale migliore della regione Calabria. Non solo, perché con la stessa praticità riesce a destreggiarsi tra svariati argomenti, orientandosi e padroneggiandoli tutti. Risulterà, infatti, a proprio agio nello svariare da tematiche focali come politica o sanità ad altre più leggere quali lo spettacolo o la cultura. Il filo conduttore è il suo sorriso.

«La vita segna ed insegna. A un certo punto - ha detto Patrizia - si ha la necessità di avere gli stimoli e le motivazioni giuste. Ad oggi, penso che non ci sia nulla di più gratificante che lavorare per chi ti stima e ti apprezza. Non siamo numeri ma persone, non è un'azienda ma una grande famiglia. Nessun sogno nel cassetto, penso che la vera felicità bisogna trovarla nelle cose che già abbiamo, ed io sono già felice così...»