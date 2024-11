Nico De Luca, volto noto con una lunga esperienza nelle televisioni calabresi. Giornalista professionista dal 1989, ha raccontato per anni il dietro le quinte dello sport più seguito al mondo: il calcio.

Nato a Catanzaro nel 1962, si è interessato sin da giovane ai temi legati al giornalismo. Inizia così una formazione sul campo che si dimostrerà una gavetta determinante per la sua carriera. Avvia suo percorso lavorativo con la carta stampata con il “Giornale di Calabria”.

All'inizio degli anni novanta, Nicola ha iniziato a muovere i primi passi in tv. Dapprima è stato redattore ed autore di alcune trasmissioni per vL7 Cinquestelle e Telespazio per poi affermarsi come volto televisivo ed esperto giornalista sportivo. La sua lunga ed intensa attività spazia tra la cronaca, la politica e lo spettacolo.

Ha fondato e diretto CatanzaroTv.it che ha festeggiato il decennale di attività che da poche settimane è entrato a far parte del network LaC.

Corrisponde per il flusso nazionale dell'agenzia La Presse. Ha diretto e scritto su periodici e quotidiani online. Ama lavorare in equipe ed il suo ingresso a Lacnews24 gli ha regalato, con grande soddisfazione e una nuova sfida editoriale.

«Fuori il contesto lavorativo Nico De Luca è quello che vedete e che sentite. Quando c'è la passione per la comunicazione e per il giornalismo non ci si ferma mai. La mia vita è strettamente connessa alle news, sono un “drogato” dell'informazione».