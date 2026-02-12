A Beer&Food Attraction, fiera internazionale di riferimento per il mondo beverage e foodservice, l’attenzione è tutta per il debutto che segna un passaggio strategico. Per la prima volta, Cinzano e Gruppo Caffo 1915 si presentano insieme al pubblico degli operatori, inaugurando ufficialmente una nuova fase dopo l’acquisizione di uno dei marchi più iconici della storia del vermouth e degli spumanti.

Beer&Food Attraction diventa così il palcoscenico ideale per raccontare non solo prodotti, ma valori, cultura e futuro: «Quando un marchio come Cinzano entra nel nostro Gruppo, non arriva semplicemente come prodotto, ma come storia da custodire. Il nostro compito non è cambiarla, ma metterla nelle condizioni di continuare a parlare al mondo con coerenza e rispetto. In un mercato che spesso rincorre le mode, continuiamo a credere nel valore del tempo, delle radici e della qualità. Cinzano e Caffo rappresentano tradizione, competenza e una cultura d’impresa che attraversa le generazioni. Crediamo che i grandi marchi italiani debbano restare italiani non solo nel nome, ma nell’identità, rafforzando un patrimonio industriale e culturale da portare, con credibilità, sui mercati internazionali», dichiara Nuccio Caffo, Amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.

Prosegue Giacomo Casoni, Responsabile Marketing & Trade Marketing di Gruppo Caffo 1915: «Trasformare storie così importanti in esperienze contemporanee significa costruire proposte di marca chiare e spendibili per il mercato. A Beer&Food Attraction l’incontro tra Cinzano e Caffo si traduce in un progetto commerciale strutturato, che parte dall’identità dei brand e si sviluppa in una proposta concreta per il canale e per le diverse occasioni di consumo. Un’impostazione che mette a disposizione degli operatori strumenti, ritualità e format di servizio capaci di valorizzare il prodotto e di creare continuità tra comunicazione, distribuzione e consumo, in Italia e sui mercati internazionali».

All’interno dello stand, la presenza congiunta di Cinzano e Gruppo Caffo 1915 prende forma attraverso un programma di attività pensato per coinvolgere operatori e professionisti del settore, mettendo al centro il banco come luogo di racconto, confronto e servizio.

Per Cinzano, il debutto ufficiale all’interno del Gruppo Caffo è accompagnato da un calendario di appuntamenti dedicati alla cultura della miscelazione e al rilancio del vermouth come bevuta contemporanea. Il banco si anima con momenti di incontro e approfondimento che alternano talk, degustazioni e sfide tra bartender di diversa esperienza, creando un dialogo tra classicità e declinazioni più attuali. Il format Meet the Guest permette un confronto diretto con i protagonisti della mixology, mentre le Bartender Battle trasformano il banco in uno spazio di spettacolo e racconto attraverso sfide generazionali e cocktail originali a base Vermouth Cinzano preparati e serviti al pubblico.

A guidare le attività sono figure di primo piano del bartending italiano e internazionale, come Luca Picchi, tra i massimi protagonisti della miscelazione italiana e riferimento assoluto nello studio del Negroni, di cui ha ricostruito storia e codificazione attraverso decenni di ricerca, libri e attività formativa, e Mauro Mahjoub, conosciuto come il “King of Negroni”, bartender e storico del bar con oltre 35 anni di carriera internazionale, fondatore della Categoria Negroni e protagonista nella rilettura contemporanea del cocktail come linguaggio culturale. Accanto a loro, nuove voci del bartending contemporaneo: Simone Baggio, bartender e owner di Alchimista e Borsa Bistrot a Castelfranco Veneto (TV), noto per una miscelazione identitaria che unisce tecnica classica, food pairing e utilizzo di ingredienti stagionali, e Marco Pistone, bartender e owner di Mint Julep a Rimini, cocktail bar di riferimento per una mixology contemporanea che valorizza i grandi classici attraverso precisione tecnica e visione moderna. Un confronto tra esperienza e nuove sensibilità che valorizza il prodotto e ne amplia le occasioni di consumo.

La proposta Cinzano si completa con una drink list che unisce cocktail moderni come 70/30 e Vermouth & Tonic, fino ai grandi classici intramontabili quali Americano e Negroni, con l’obiettivo di raccontare il vermouth come base versatile e attuale, capace di parlare a un pubblico internazionale.

Sul fronte Caffo, la fiera diventa l’occasione per ribadire la solidità di una storia familiare lunga oltre un secolo, oggi diventata un gruppo industriale internazionale, con il cuore ben piantato in Calabria.

Protagonista assoluto resta Vecchio Amaro del Capo, simbolo di un modo di fare impresa che unisce identità, qualità e capacità di parlare a pubblici diversi. In fiera, il brand si esprime attraverso un’esperienza coinvolgente, fatta di ritualità, servizio iconico ghiacciato a -20° e proposte legate al mondo cocktail come Capo Tonic e Capo Arrabbiato Spritz.

Proprio allo Spritz è dedicata un’area esperienziale, in cui sarà possibile scoprire e degustare le diverse proposte realizzate con i prodotti Caffo. Da Lemonier, l’aperitivo mediterraneo a base di limoni di Calabria ed erbe mediterranee, a Clementino, intenso e fruttato, ottenuto dalla lavorazione delle Clementine di Calabria IGP, fino a Bergamino, liquore naturale all’infuso di scorze di bergamotto calabrese, l’offerta esprime con chiarezza la visione di Gruppo Caffo 1915: innovare nel linguaggio e nelle occasioni di consumo, senza mai tradire l’anima autentica del prodotto.

E quando si parla del mondo Spritz non si può non annunciare il prossimo lancio in Italia di Cinzano To Spritz, lo spumante creato per esprimere al meglio l’equilibrio dell’aperitivo per eccellenza, oggi tra i prodotti Cinzano più diffusi a livello internazionale e finalmente pronto a fare il suo ingresso anche nel nostro Paese.

«Il programma in stand nasce con l’obiettivo preciso di portare il prodotto al centro del lavoro quotidiano dei professionisti. Non semplice intrattenimento, ma l’occasione per offrire agli operatori contenuti concreti, replicabili e coerenti con l’identità dei brand. La presenza di bartender di grande esperienza, affiancati da nuove voci del bartending contemporaneo, è parte integrante di questo progetto. Il confronto tra approcci diversi arricchisce il racconto del prodotto e ne amplia le possibilità di utilizzo. Il vermouth Cinzano viene così declinato come base moderna, leggera e versatile, capace di vivere sia nei grandi classici, sia in nuove occasioni di consumo, mentre Vecchio Amaro del Capo continua a esprimere tutta la sua forza attraverso ritualità riconoscibili e proposte Spritz pensate per valorizzare ingredienti, servizio e semplicità di esecuzione. È da qui che passa la credibilità di un marchio: dal rispetto del prodotto, dalla chiarezza della proposta e dalla capacità di funzionare davvero al banco», spiega Fabrizio Tacchi, Spirits&Amaro Ambassador di Gruppo Caffo 1915.

Beer&Food Attraction rappresenta il punto di partenza di un percorso che affonda le radici nella storia e guarda al futuro con rispetto e visione. Il nuovo asset imprenditoriale di Gruppo Caffo si muove nella direzione di valorizzare ciò che ha dimostrato nel tempo la propria solidità, rendendolo attuale per le nuove generazioni di professionisti e consumatori. Perché il futuro del bere italiano passa, oggi come ieri, dalla capacità di custodire la propria storia e farla vivere con coerenza nel presente.

***

Company profile

Gruppo Caffo 1915 è un gruppo aziendale italiano di rilevanza internazionale, da sempre guidato dalla famiglia Caffo. Il suo Headquarters è in Calabria dove la Distilleria F.lli Caffo, cuore pulsante dell'azienda, produce e distribuisce bevande alcoliche dal 1915. La storica sede di Limbadi è un vero e proprio fiore all'occhiello nel settore della distillazione e dei liquori, tanto da essere stata premiata come "Miglior Distilleria Italiana" all'Annual Berlin International Spirits Competition nel 2019.

Gruppo Caffo 1915: una storia di famiglia

Distillare è un’arte antica che richiede maestria, esperienza e un profondo legame con il territorio, soprattutto quando si utilizzano materie prime a chilometro zero. La nostra storia inizia nell’ultimo decennio dell’800, quando Giuseppe Caffo inizia a distillare vinacce a Santa Venerina, alle falde dell’Etna, divenendo mastro distillatore, fino a rilevare nel 1915 l’antica distilleria che per anni aveva gestito in affitto. Forte di una grande tradizione locale, Giuseppe avvia il percorso e trasmette la sua passione e competenza ai figli Sebastiano, Santo e Giuseppe. Così nasce la società “Fratelli Caffo – distillerie di alcole, brandy e tartarici”, fondata su valori di eccellenza e radicamento territoriale. I Fratelli Caffo, guardando al futuro, decidono di acquisire una distilleria nel “continente”, e subentrano all’esistente Distilleria di Limbadi in Calabria, che prende il nome di Distilleria F.lli Caffo. Il trasferimento della famiglia in Calabria crea un forte legame con la regione, in un ponte ideale con la terra di origine, la Sicilia. Distinguendosi per la qualità dei propri prodotti, la Caffo in Calabria getta le basi per una solida crescita nel settore degli spirits.

Gruppo Caffo 1915 è oggi un’importante realtà imprenditoriale in continuo sviluppo, gestita dal nipote omonimo di Giuseppe, detto ‘Pippo’, presidente in carica del Gruppo e da suo figlio Sebastiano, detto ‘Nuccio’, che ricopre il ruolo di amministratore delegato. La loro gestione che combina esperienza e innovazione ha portato ad una rapida ascesa della società che ora guarda con sempre maggiore interesse oltre i confini nazionali, convinta di poter presto diventare, anche all’estero, simbolo riconosciuto del made in Italy.

Siti Produttivi

Gruppo Caffo 1915 possiede diversi siti produttivi:

- Distilleria F.lli Caffo a Limbadi (VV)

- F. CINZANO & C.ia Srl - Valle Talloria di Diano D’Alba (CN)

- Distilleria Durbino-Friulia a Passons Pasian di Prato (UD)

- Mangilli - Cantine e Distillerie a Flumignano di Talmasson (UD)

- Liquirizia Caffo a Vibo Valentia

- Birrificio artigianale Calabräu a Vibo Valentia

Uffici Commerciali e marketing

Gruppo Caffo 1915 gestisce direttamente il marketing e la propria rete vendita Italia sviluppata nel tempo dalla controllata Wild Orange Srl che opera da:

Via Sant’Uguzzone, 29 Milano

Via Nicholas Green, 47 – Limbadi (VV)

Internazionalizzazione

Gruppo Caffo 1915 è presente nel mondo con filiali dirette:

Stati Uniti New Jersey

Germania Monaco

Olanda – Amsterdam

Spagna – Madrid

New open: Svizzera – Lucerna (Caffo Shweiz GmbH)

Caffo, ‘Lo specialista degli Amari’

Leader nel settore degli amari, Gruppo Caffo 1915 è riconosciuto come Lo Specialista degli Amari grazie alla sua ampia proposta di prodotti differenti per gusto, territorio, tradizione e gradazione alcolica. Con cinque brand principali e nove varianti, gli amari di Caffo rappresentano l’Italia da nord a sud e circa mille anni di storia e di storie che si intrecciano tra loro. Un patrimonio unico che fa di Caffo un’azienda con marchi dal passato autentico e dalla forte personalità capaci, oggi come allora, di incontrare il gusto del pubblico anche grazie alle efficaci azioni di rilancio intraprese.

Prodotti di Eccellenza

Caffo produce oltre 100 specialità realizzate secondo le antiche arti della distillazione e liquoristica che la famiglia Caffo si tramanda da quattro generazioni. Nel ricco assortimento di prodotti ci sono liquori, distillati e infusi.

Vecchio Amaro del Capo

è il prodotto di punta dell’azienda. É l’amaro più amato e il più acquistato in Italia con oltre il 38% di quota di mercato a volume nella Grande Distribuzione (dati Circana). La sua celebrità si deve alla ricetta che contempla 29 botaniche, principalmente calabresi, e alla modalità di consumo ice-shot, ovvero ghiacciato da freezer a -20°C. in bicchierini ghiacciati.

Red Hot Edition di Vecchio Amaro del Capo è la versione con peperoncino di Calabria, servito al meglio ice-shot a -20°C in purezza. La sua nota piacevolmente spicy lo rende un grande protagonista della mixology

La Riserva del Centenario di Vecchio Amaro del Capo è un amaro da meditazione, prodotto in quantità limitata e numerata, infuso con botaniche in acqueviti di vino invecchiate dai 30 ai 50 anni in botti di rovere di Slavonia.

Specialità Storiche

- Dal 1757 Cinzano storico marchio torinese, tra i più celebri al mondo nel campo del vermouth e degli spumanti, acquisito da Gruppo Caffo 1915 nel 2025 per un rilancio internazionale nel rispetto delle sue radici piemontesi.

- Dal 1777 Petrus Boonekamp il padre di tutti gli amari inventato a Leidschendam dall’omonimo liquorista. Amarissimo liquore olandese, noto per il suo gusto extra bitter è considerato il digestivo per eccellenza.

- Dal 1840 Elisir S. Marzano Borsci con quasi due secoli di storia è il più antico liquore del Sud Italia tuttora in commercio. La sua ricetta di origine caucasica fu perfezionata dal capostipite Giuseppe Borsci e così è arrivata fino a noi. Elisir S. Marzano Borsci Riserva 180th Anniversary è la versione che celebra 180 anni di storia.

- Dal 1858 Amaro S. Maria al Monte prodotto secondo la ricetta rimasta invariata dei reverendissimi Padri del santuario di S. Maria al Monte e da loro donata al cuciniere del Re d’Italia comprende trenta ingredienti tra erbe, rizomi, fiori e radici.

- Dal 1881 Ferro China Bisleri è il primo liquore a base di ferro e di corteccia di china creato dall’eclettico garibaldino Felice Bisleri, usato in passato anche per combattere la malaria, ha importanti qualità benefiche.

Innovazione

Gruppo Caffo 1915 applica il modello dell’Industria 4.0 con l’attivazione di strategie avanzate di produzione e la creazione di un modello di trasferimento tecnologico che si basa su:

- Innovazione Continua: Creazione di nuovi prodotti valorizzando le botaniche locali, mantenendo un patrimonio di oltre duemila ricette in continua evoluzione

- Sostenibilità e Qualità: Implementazione di sistemi interconnessi per garantire qualità continua, con metodi di controllo chimico e organolettico sviluppati dal laboratorio interno “Caffo Research”

Collaborazione e Ricerca: Partenariato con enti di ricerca come l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il FocussLab, consolidando la strategia di “Innovation Through Tradition”

Tracciamento Blockchain. Introduzione del progetto su alcuni prodotti (al momento, Limoncino dell’Isola e Grappa Unica) con l’adesione al TrackIT blockchain promosso da ICE.

Hall Tecnologiche: Sono previsti spazi per sperimentare e testare innovazioni di processo e prodotto applicate direttamente alla produzione industriale

Riconoscimenti

I prodotti di Gruppo Caffo 1915 hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni, assegnati dai più autorevoli concorsi nazionali e internazionali. Questi premi, prestigiosi e costanti nel tempo, sono una testimonianza dell’alta qualità dei prodotti, riconosciuta dagli esperti, dagli addetti ai lavori e dai consumatori. Caffo unisce sapientemente artigianalità e innovazione, creando prodotti eccellenti che rispecchiano i valori e la storia dei territori d’origine.

Premi recenti e rilevanti

2025

IWSC Award

17 premi assegnati a: Bergamino di Calabria, Salmiacello, Limoncino di Portofino, Elixir di Caffè S. Maria al Monte, CafCaffè Borsci, Clementino della Piana, Limoncino dell’Isola, Lemonier, Mezzodì, Blood Bitter Petrus, Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, Vecchia Grappa Caffo, Grappa Caffo Morbida e le grappe Mangilli: Grappa Furlanina Gentile, Mitica, Grappa Furlanina Invecchiata, Grappa Mitica Riserva Barrique

2025

Concours Mondial de Bruxelles (Spirits Selection)

6 medaglie: 3 ori (Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, Amaretto S. Maria al Monte, Blood Bitter PK) e 3 argenti (Salmiacello, Clementino della Piana, Grappa Furlanina Gentile Invecchiata 12 mesi Mangilli).

2025

Brands Award

2 premi ottenuti: Vecchio Amaro del Capo 1° classificato per “Prodotti con il miglior indice di rotazione” e Vincitore nella categoria “Alcolici e Birre” per lo stesso riconoscimento

2025

Alambicco d’Oro

4 premi assegnati a: London Dry Gin Sir Miller – Borsci S. Marzano 1840, Emporia Gin, Mitica Grappa Friulana, Mitica Grappa Friulana Riserva Barrique

2024

Kantar BrandZ - Local Jewels

Vecchio Amaro del Capo classificato tra i 10 migliori 'Local Jewels'.

2024

BrandsAward

Vecchio Amaro del Capo primo (per 8 volte nel corso degli anni)

2024

Ampolla d’Oro

6 premi assegnati a: Vecchio Amaro del Capo Riserva del Centenario, Borsci S. Marzano, Brandy Heritage 1970, Limoncino Portofino, S. Maria al Monte, e Vecchio Amaro del Capo

2023

Forbes - 100 Eccellenze Italiane

Gruppo Caffo 1915 inserito tra le cento eccellenze italiane