A Catanzaro è nato il primo CoWorking che sintetizza la propria proposta con un motto convincente: “Un nuovo modo di lavorare”. Ed è proprio così. Il CoWorking nasce in risposta alle mutate esigenze (spesso incessanti e addirittura rivoluzionarie) del sistema produttivo e relazionale, delle aziende, dei singoli imprenditori, dei professionisti, ma anche di chiunque intenda disporre, solo per alcune ore o giorni, di servizi adeguati tipici di un ufficio fisso e autonomo molto attrezzato ed ovviamente molto costoso se non insostenibile per molti.

CoWorking significa trionfo della flessibilità, adeguando l’uso dell’ufficio alle proprie specifiche esigenze temporali e dimensionali. Ecco quindi che lo spettro di potenziali fruitori si estende molto, comprendendo anche associazioni, club, sindacati, categorie, gestione di condomini, e di chiunque, anche singolarmente, per ragioni strutturali o assolutamente temporanee e contingenti, voglia poter disporre, peraltro a prezzi molto corretti, di spazi facilmente accessibili, ben organizzati e dotati di ogni comfort o strumento atto a svolgere funzioni professionali.

Il CoWorking mette a disposizione, infatti, postazioni lavorative dotate di arredi moderni ed ergonomici, di sistemi informatici sempre all’avanguardia, di uffici, di sale riunioni di diversa dimensione, di sale pensate per la formazione con videoproiettore 3d, di spazi luminosi e ariosi comunque utilizzabili per ogni tipo di evento, di tutta una serie di piccoli-grandi servizi indispensabili per poter operare in serenità e dimostrando grande efficienza. Si pensi ad esempio alla necessità di realizzare, in un determinato periodo di tempo, selezioni di lavoro, contatti per la vendita, incontri con potenziali fornitori o clienti, momenti di adeguamento professionale, riunioni sporadiche o periodiche: il CoWorking di Catanzaro propone soluzioni personalizzate e personalizzabili sia degli spazi sia dei servizi, da una singola ora a più ore o addirittura a un’intera giornata e più giorni. Non mancano gli angoli, davvero curati, per le pause caffè e snack. Un modo intelligente, moderno, fiscalmente deducibile per razionalizzare i costi di gestione degli uffici e di concentrarsi sul proprio business senza dover affrontare costi finanziari, con evidente dispendio di tempo e risorse umane, per dotarsi di soluzioni autonome. I costi sono assolutamente proporzionati allo spazio richiesto e finanche al numero di posti-lavoro e di scrivanie necessari per le proprie attività. Tutto è modulare e modulabile. Uno standard europeo che dota il capoluogo della Calabria di una struttura tanto moderna quanto immaginata con rigore e intelligenza operativa