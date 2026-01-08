La 22esima edizione dell’evento, che prevede la presenza di buyer e player nazionali e internazionali, è in programma il 14 e il 15 gennaio 2026 nel quartiere fieristico

Fabriella Group al Marca di Bologna, il 14 e il 15 gennaio, con i marchi Fabrizia, Serricella, Cool e Fonte dei Marchesi.

Il gruppo sarà protagonista della grande vetrina dei prodotti dell’eccellenza italiana a marchio del distributore. Buyer, partner commerciali e visitatori potranno apprezzare la purezza, leggerezza e salubrità delle acque imbottigliate e distribuite da Fabriella Group.

L’azienda opera da circa vent’anni nell’imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali. Conta su due stabilimenti, il primo a Fabrizia (VV), in Calabria, dove vengono imbottigliati i marchi Fabrizia e Serricella, il secondo a Medesano (PR) in Emilia-Romagna, dove si imbottigliano i marchi Cool e Fonte dei Marchesi.

La ventiduesima edizione del Marca si terrà, come da tradizione, nel quartiere fieristico del capoluogo emiliano. Si tratta dell’unica manifestazione dove espone la Distribuzione Moderna Organizzata (DMO). Un’opportunità unica per incontrare buyer e category manager provenienti dalle principali catene nazionali e internazionali. Fabriella Group proporrà uno spazio espositivo dal design contemporaneo, ospitato nel Padiglione 16, stand E58.