Il 25 Aprile non è solo una ricorrenza storica, ma anche un’occasione per ricordare e ribadire i valori fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica: libertà, giustizia e pace.

Per rendere omaggio a questa giornata speciale, il Riva Restaurant di Falerna Marina organizza uno spettacolo dedicato alla grande storia della musica italiana.

Il 25 aprile il locale si animerà con uno show dal vivo, dove i musicisti ripercorreranno i brani più iconici della nostra tradizione musicale: dalle emozioni intense della canzone d’autore alle sonorità pop che hanno fatto ballare intere generazioni.

Gli ospiti potranno gustare le proposte della Cucina Contemporanea di Pesce, scegliendo direttamente dal menu alla carta. Protagonisti assoluti, come sempre, sono gli ingredienti a chilometro zero, provenienti dal nostro territorio. Ogni piatto segue la stagionalità e unisce i sapori tradizionali della nostra terra, rielaborati in chiave innovativa per offrire un’esperienza gustativa che stimola alla scoperta di nuovi sapori.

Un vero viaggio tra emozioni, ricordi e suoni che raccontano la nostra terra.

Musica e cucina con un tocco di tradizione si fonderanno per regalare agli ospiti una giornata di festa all’insegna della spensieratezza, del buon cibo e della cultura italiana.

A proposito dell’iniziativa, il proprietario Roberto Gallo ha commentato:

"Per noi del Riva è un piacere condividere il 25 aprile con i nostri ospiti. Abbiamo creato un’esperienza unica per rendere omaggio a questa giornata così importante per il nostro Paese, offrendo momenti speciali all’insegna della musica, della tradizione e della convivialità."