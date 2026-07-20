Un rumore proveniente dalle sospensioni non va sottovalutato: può dipendere dall'usura di diversi componenti e compromettere sicurezza, stabilità e comfort di guida

La maggior parte degli automobilisti sente un colpo sordo provenire dalle ruote e lo attribuisce a una buca presa male. In realtà, quando gli ammortizzatori iniziano a battere con una certa regolarità, la causa è spesso un problema meccanico che andrebbe individuato il prima possibile, prima che possa aggravarsi.

Nella maggior parte dei casi, il rumore è dovuto all'usura o alla rottura di un componente del sistema di sospensione: può trattarsi dell'ammortizzatore stesso, ma anche di una boccola, di un supporto o di un elemento che lo collega alla carrozzeria. Quando questi componenti non riescono più a controllare correttamente i movimenti della ruota, si genera un colpo metallico ogni volta che il veicolo affronta un'irregolarità del fondo stradale. Individuarne con precisione l'origine è il primo passo per scegliere l'intervento più adatto.

Come funzionano gli ammortizzatori

Gli ammortizzatori hanno un compito preciso: controllare il movimento delle molle e delle ruote, evitando che la carrozzeria continui a oscillare dopo aver superato un dosso o una buca. Al loro interno, un pistone scorre in un cilindro contenente olio idraulico; in molti modelli è presente anche una camera di gas pressurizzato, che contribuisce a mantenere costante il funzionamento dell'ammortizzatore.

Con il passare del tempo, le guarnizioni interne si usurano e possono provocare perdite di olio o una diminuzione della pressione interna, riducendo l'efficacia dell'ammortizzatore. In media questi componenti hanno una durata compresa tra 80.000 e 100.000 km, anche se, in condizioni particolarmente favorevoli (strade lisce, guida tranquilla e veicolo poco sollecitato), possono superare questa percorrenza. Per questo motivo molti specialisti consigliano di verificarne lo stato ogni 20.000–30.000 km, soprattutto dopo aver oltrepassato gli 80.000 km, anche in assenza di sintomi evidenti.

Le principali cause del battito

Ci sono diverse cause che possono spiegare perché gli ammortizzatori iniziano a sbattere e, in molti casi, più di una può essere presente contemporaneamente.

La tabella offre una panoramica sintetica delle cause più comuni. Di seguito vediamo nel dettaglio come riconoscerle e quali sintomi possono provocare.

Usura interna dell'ammortizzatore. È la causa più immediata. Quando il pistone interno non scorre più in modo fluido e il liquido idraulico perde efficacia a causa dell'usura o di una perdita, l'ammortizzatore non riesce più a smorzare correttamente il movimento della ruota. Il risultato è un colpo secco che si avverte a ogni sollecitazione. Spesso questo difetto è accompagnato dalla presenza di tracce di olio sul corpo dell'ammortizzatore.

Boccole e supporti usurati. L'ammortizzatore è collegato alla carrozzeria e agli altri elementi della sospensione tramite boccole in gomma e supporti superiori. Con il tempo la gomma perde elasticità, può screpolarsi o staccarsi, creando un piccolo gioco tra le parti metalliche. Questo gioco meccanico è spesso all'origine del rumore, anche quando l'ammortizzatore è ancora in buone condizioni.

Barra stabilizzatrice e biellette. Non tutti i battiti provengono dagli ammortizzatori. In molti casi il rumore è causato dalle biellette o dai giunti della barra stabilizzatrice, che con l'usura possono produrre un colpo molto simile, soprattutto in curva o su fondi stradali irregolari.

Molle rotte o danneggiate. Una molla incrinata o spezzata può spostarsi leggermente dalla propria sede e urtare i componenti metallici vicini, generando un rumore facilmente confondibile con quello di un ammortizzatore malfunzionante.

Oggetti liberi nel vano ruota. Si tratta di una causa meno frequente, ma comunque possibile. Piccoli detriti, elementi di fissaggio allentati o parti delle protezioni sottoscocca danneggiate possono muoversi durante la marcia e battere contro la carrozzeria.

Per orientarsi più facilmente tra le possibili cause, lo schema seguente mostra la posizione dei principali componenti coinvolti e le situazioni di guida in cui il rumore tende a manifestarsi.

Come mostra lo schema, la posizione del rumore e le condizioni in cui si manifesta rappresentano già due indizi utili per restringere il campo delle possibili cause prima ancora di effettuare un controllo approfondito delle sospensioni.

Come distinguere gli ammortizzatori da altri guasti

Non tutti i rumori provenienti dalle sospensioni sono causati dagli ammortizzatori. Per questo motivo è importante individuarne con precisione l'origine prima di intervenire su componenti che potrebbero essere ancora perfettamente efficienti.

Un controllo semplice, utile come prima verifica, è il cosiddetto test del rimbalzo: si esercita una pressione sull'angolo della carrozzeria in corrispondenza di una ruota e la si rilascia rapidamente. Se il veicolo torna alla posizione normale dopo una o due oscillazioni, l'ammortizzatore è probabilmente ancora efficiente. Se invece continua a oscillare prima di stabilizzarsi, potrebbe essere presente un'usura che richiede un controllo più approfondito.

Altri indizi utili per orientarsi:

Rumore su buche e dossi → possibile usura dell'ammortizzatore, delle boccole o delle molle.

Rumore soprattutto in curva o su fondo sconnesso → possibile usura delle biellette o della barra stabilizzatrice.

Oscillazioni prolungate dopo aver superato un dosso → possibile perdita di efficienza dell'ammortizzatore.

Usura irregolare del battistrada → l'ammortizzatore potrebbe non mantenere più il corretto contatto tra pneumatico e asfalto.

Tracce di olio sul corpo dell'ammortizzatore → possibile perdita del fluido idraulico e necessità di sostituzione.

Un controllo visivo può fornire una prima indicazione, ma in molti casi solo un'ispezione su un ponte sollevatore consente di individuare con certezza il componente difettoso, poiché guasti diversi possono provocare sintomi molto simili.

I rischi di ignorare il problema

Ignorare un ammortizzatore che batte non significa soltanto rinunciare al comfort di guida. Gli ammortizzatori svolgono infatti un ruolo importante nel mantenere le ruote a contatto con l'asfalto, contribuendo alla stabilità del veicolo e all'efficacia della frenata. Quando perdono efficienza, il contatto tra pneumatico e fondo stradale può diventare meno costante, soprattutto durante le frenate, in curva o sulle superfici sconnesse. Secondo diverse fonti specializzate, ammortizzatori fortemente usurati possono aumentare sensibilmente lo spazio di frenata, un rischio che diventa ancora più significativo su fondo bagnato o nelle situazioni di emergenza.

Le conseguenze non si limitano però alla sicurezza. Un ammortizzatore che non lavora correttamente trasmette maggiori sollecitazioni agli altri componenti della sospensione, come boccole, bracci e pneumatici, accelerandone l'usura. Di conseguenza, quello che inizialmente potrebbe richiedere la sostituzione di un solo componente può trasformarsi in una riparazione più complessa e costosa.

Cosa fare quando gli ammortizzatori battono

La soluzione dipende dal componente coinvolto:

Se il problema riguarda una boccola o una bielletta della barra stabilizzatrice, può essere sufficiente sostituire il componente usurato.

Se invece l'ammortizzatore è usurato internamente o presenta perdite di olio, nella maggior parte dei casi è necessario sostituirlo, poiché gli ammortizzatori montati sulle normali autovetture non sono generalmente riparabili.

Una buona regola, condivisa dalla maggior parte dei costruttori e dei tecnici del settore, è sostituire sempre gli ammortizzatori a coppie sullo stesso asse (entrambi anteriori o entrambi posteriori), così da garantire un comportamento uniforme del veicolo. Montare un ammortizzatore nuovo insieme a uno già usurato può compromettere l'equilibrio della vettura, con differenze di risposta tra i due lati dello stesso asse. Per chi percorre frequentemente strade dissestate o chilometraggi elevati, può essere opportuno valutare la sostituzione dell'intero gruppo di ammortizzatori, così da ripristinare un comportamento omogeneo delle sospensioni su tutte e quattro le ruote.

Prima di acquistare i ricambi, è comunque consigliabile effettuare una diagnosi completa dell'impianto di sospensione. In questo modo è possibile individuare con precisione la causa del rumore, sostituire soltanto i componenti realmente usurati ed evitare sia interventi non necessari sia che un guasto venga trascurato fino a provocare danni più estesi.