Deter Shop si allarga in Calabria e apre i battenti a Paola, nel Cosentino, all’interno del Centro Commerciale "Le Muse".

Attiva sul mercato dal 1997, il marchio rappresenta una tra le più importanti catene di negozi dedicati alla bellezza e all'igiene proponendo una grande varietà di prodotti al massimo della convenienza.

Un vasto assortimento che soddisfa le esigenze di tutta la famiglia: dal make-up di tendenza ai reparti di profumeria e cosmesi assistiti fino agli articoli per la cura e l'igiene personale; campagne promozionali periodiche con centinaia prodotti di marca in offerta; promozioni: sono tra i tre punti di forza sul quale l’azienda scommette da sempre.

Deter Shop è impegnata in un progetto di sviluppo che mira a rafforzare la presenza dei suoi negozi nelle province e avviare nuove aperture dove mancano, preparandosi a oltrepassare i confini regionali.