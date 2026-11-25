Al via la campagna di comunicazione per rilanciare il distillato simbolo del Made in Italy, rafforzarne l'identità e avvicinarlo a nuove generazioni di consumatori. Il Consorzio Nazionale Grappa sceglie il linguaggio delle emozioni e una pianificazione radiofonica nazionale, digitale e social per dare nuova visibilità a un patrimonio tutto italiano

La Grappa italiana si racconta con una nuova campagna di comunicazione che mette al centro la sua identità, le sue radici e la capacità di unire tradizione e contemporaneità. Il Consorzio Nazionale Grappa lancia un nuovo spot istituzionale (https://bit.ly/48A2iPa), un'iniziativa che rappresenta un passo concreto nel percorso di rilancio e valorizzazione del distillato nazionale.

Un progetto che nasce dalla consapevolezza delle sfide che il settore sta affrontando e dalla volontà di restituire alla Grappa il ruolo che le appartiene nel panorama dei grandi distillati internazionali. È da questa suggestione che prende forma il racconto dello spot. Le immagini attraversano il paesaggio vitivinicolo italiano, richiamano la materia prima e il sapere dei distillatori, restituiscono il valore di una tradizione produttiva che appartiene alla storia del Paese. Il racconto si sviluppa attraverso immagini evocative e parole essenziali, fino a presentare la Grappa come un'eccellenza unica, da condividere. La chiusura affida al marchio del Consorzio il messaggio più importante: «Lo spirito che unisce».

Non soltanto un claim, ma una dichiarazione d'intenti. La Grappa è espressione di territori, persone, imprese e conoscenze che, pur nella loro diversità, condividono un'identità profondamente italiana. Un patrimonio che il Consorzio intende valorizzare attraverso una comunicazione capace di suscitare emozioni, rafforzare l'orgoglio di appartenenza e parlare anche a chi oggi conosce poco questo distillato.

«Con questa campagna vogliamo mandare un messaggio chiaro, ovvero che la Grappa italiana ha tutte le qualità per tornare protagonista. È un distillato unico al mondo, espressione della nostra storia, dei nostri territori e della capacità produttiva delle nostre imprese. Oggi dobbiamo avere il coraggio di raccontarlo con un linguaggio nuovo, capace di parlare anche alle generazioni che non hanno ancora imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo», dichiara Nuccio Caffo, Presidente del Consorzio Nazionale Grappa.

Prosegue Nuccio Caffo: «Sappiamo che il settore sta attraversando una fase complessa, ma non possiamo limitarci a osservare il cambiamento delle abitudini di consumo. Dobbiamo essere noi a promuovere una nuova cultura della Grappa, valorizzandone la qualità, l'autenticità e la versatilità. Questo spot rappresenta un primo passo concreto in una strategia di comunicazione che vuole restituire forza e prestigio al nostro distillato nazionale. Il messaggio “Lo spirito che unisce” esprime anche la volontà di fare sistema, il futuro della Grappa si costruisce insieme, mettendo al centro ciò che ci accomuna».

La campagna assume un significato particolare in un momento delicato per il comparto. Nella grande distribuzione, i dati relativi al 2025 evidenziano una flessione superiore al 7% a volume. A pesare sono soprattutto il progressivo ridimensionamento del tradizionale consumo di fine pasto, la crescente concorrenza di altri spirits e la difficoltà di intercettare le nuove generazioni. La sfida non riguarda soltanto i volumi, ma anche la capacità di mantenere la Grappa presente nell'immaginario e nelle scelte dei consumatori. Di fronte a un mercato in trasformazione, il Consorzio ha deciso di investire sulla comunicazione, nella convinzione che il rilancio debba partire proprio dalla valorizzazione dell'identità e della riconoscibilità del prodotto.

Per sostenere l'iniziativa è già partita la pianificazione radiofonica nazionale su RTL 102.5, con 196 passaggi pubblicitari che svilupperanno oltre 100 milioni di contatti e una copertura potenziale di più di 10 milioni di persone tra i 25 e i 54 anni, pari al 47,5% del target. Ai passaggi sull'emittente principale si aggiunge un'ampia programmazione sulle radio digitali tematiche del Gruppo RTL 102.5, diffuse in DAB, che porterà il numero complessivo di contatti ben oltre questa soglia. La campagna è attiva anche sui canali social della radio e presto saranno pubblicati due reel interpretati dai noti conduttori dell’emittente. Una scelta che punta a rafforzare la visibilità del messaggio e a raggiungere un pubblico adulto più ampio, anche oltre i consumatori abituali della categoria.

Il lancio dello spot si inserisce nel percorso avviato dal Consorzio Nazionale Grappa dopo il riconoscimento ministeriale ottenuto nel 2025 e rilanciato dagli Stati Generali della Grappa, organizzati a settembre a Roma. Si tratta dunque del primo passo di una strategia più ampia, che punta a rafforzare il valore e l’identità della Grappa IG. Un percorso che guarda già al 2027, quando il Consorzio Nazionale Grappa avvierà anche attività di ricerca e formazione grazie a un finanziamento ottenuto nell’ambito del DM MASAF per un progetto cofinanziato al 70% dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Un ulteriore investimento sul futuro del comparto, che affianca alla promozione lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, con l’obiettivo di consolidare il ruolo della Grappa tra le eccellenze del Made in Italy.

L'obiettivo non è cambiare la Grappa, ma cambiare il modo in cui viene percepita e raccontata. Supportare l'immagine del distillato legato al fine pasto, valorizzandone la tradizione secolare e al tempo stesso, aprirsi a nuove abitudini di consumo andando a intercettare le fasce più giovani. In tutto questo, si aggiunge la determinazione a riconsegnarle il prestigio che merita, accanto ai grandi distillati del mondo, facendo della sua origine interamente italiana un elemento distintivo. Perché la Grappa ha una storia importante alle spalle. E oggi, con questo nuovo spot, vuole tornare a raccontarla per costruire il proprio futuro.



Chi è il Consorzio Nazionale Grappa

Il Consorzio Nazionale Grappa nasce il 3 marzo 2022 a Roma dalla trasformazione dell’Istituto Nazionale Grappa, al termine di un percorso che ha visto unire le proprie forze i principali istituti territoriali della Grappa e numerosi produttori indipendenti. Oggi, con sede a Roma presso AssoDistil, rappresenta la maggior parte dei produttori italiani ed è aperto all’adesione di nuove realtà del settore.

Nel 2025 il Consorzio ha ottenuto il riconoscimento ufficiale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, diventando il primo organismo di tutela riconosciuto per una bevanda spiritosa italiana a Indicazione Geografica. Un traguardo che ha sancito l’ingresso della Grappa nel sistema dei Consorzi di tutela riconosciuti e rafforzato gli strumenti a disposizione del comparto per la tutela, la valorizzazione e la promozione del distillato simbolo del Made in Italy.