L’enogastronomia d’autore e la sostenibilità si confermano leve strategiche per la promozione del patrimonio culturale e territoriale, e Tenuta Contessa si attesta tra le realtà di rilievo del panorama nazionale. La prestigiosa testata L’Espresso, da sempre punto di riferimento per la critica gastronomica e culturale italiana, ha dedicato un approfondimento alla struttura, accendendo i riflettori sull’eccellenza dei suoi prodotti e sulla visione complessiva che la guida.

L’attenzione riservata da L’Espresso premia la coerenza di un percorso di rilancio del territorio fondato sulla ricerca della massima qualità, sul progetto biologico e su una rigorosa filosofia “a passo 0”. Il riconoscimento testimonia la validità di un modello aziendale capace di coniugare la salvaguardia della tradizione con standard contemporanei di eccellenza e rispetto dell’ambiente.

Il focus dedicato dalla testata rappresenta non soltanto un traguardo per la struttura, ma anche un fattore di valorizzazione per l’intero comparto locale, posizionando l’area nei circuiti del turismo d’esperienza e della gastronomia d’autore.

«L’attenzione che una realtà autorevole come L’Espresso ha voluto riservarci rappresenta per noi un riconoscimento importante del lavoro svolto quotidianamente da tutta la squadra. Crediamo fortemente nel valore del nostro territorio, nella scelta del biologico e nella filiera a passo 0. La ricerca dell’eccellenza non è un traguardo autocambiativo, ma una responsabilità verso i nostri ospiti e verso la nostra terra. Continueremo su questa strada con impegno, passione e determinazione».— La Direzione, Tenuta Contessa

Questo importante riconoscimento consolida il posizionamento istituzionale di Tenuta Contessa, confermandola quale modello virtuoso di valorizzazione delle risorse locali e ambasciatrice delle tipicità enogastronomiche nel panorama italiano.