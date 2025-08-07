Il suo set sarà un rituale di ritmo e connessione, pensato per un pubblico esigente, libero e pronto a lasciarsi trasportare dal sound

La Calabria si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate elettronica: Franky Rizardo, artista di fama mondiale e pioniere del nuovo sound house e techno, sarà protagonista di un evento straordinario venerdì 8 agosto presso il leggendario Circle® di Soverato, per una notte immersa in bassi profondi, groove magnetici e vibrazioni senza compromessi.

L’evento è parte del DiBeat & SUONO Festival, un progetto indipendente nato per valorizzare la scena elettronica del Sud Italia e creare un ponte tra le coste calabresi e le capitali mondiali della club culture. Dopo una stagione di eventi sold out, il festival entra nel vivo con uno dei nomi più rispettati e richiesti del panorama internazionale.

Franky Rizardo: FLOW, Music On e il richiamo del groove

Franky Rizardo ha rivoluzionato la scena house e techno con uno stile distintivo e senza tempo. Fondatore di FLOW, il party itinerante che ha conquistato club e festival in tutto il mondo, Rizardo rappresenta un’evoluzione elegante ma potente del dancefloor moderno. Con FLOW ha costruito una vera e propria community globale, fedele al suo sound e alla sua visione artistica.

Non solo: Franky è anche regular guest del leggendario party Music On di Marco Carola, con il quale ha condiviso consolle nei migliori club del pianeta, da Ibiza a Miami. Una conferma del suo talento, della sua coerenza musicale e della sua capacità di leggere e incendiare ogni pista.

Il suo set al Circle® di Soverato sarà un rituale di ritmo e connessione, pensato per un pubblico esigente, libero e pronto a lasciarsi trasportare dal sound.

Location: Circle® – Soverato (CZ)

Situato sul Lungomare Europa, il Circle® è il cuore pulsante della nightlife calabrese. Per l’occasione, il club verrà trasformato in un’esperienza multisensoriale, con impianto audio potenziato, visual immersivi e una produzione firmata DiBeat.

DiBeat & SUONO: un festival, un’identità

DiBeat & SUONO Festival è una dichiarazione d’intenti: dare voce alla nuova scena elettronica del Sud, offrendo un palco ai migliori artisti internazionali e creando esperienze autentiche, inclusive, viscerali. Un festival fatto di persone, musica e territori.

Ogni evento è un rituale contemporaneo dove convivono sound design, libertà espressiva e rispetto per la cultura clubbing. La tappa con Franky Rizardo è uno dei momenti clou di un’estate che guarda lontano.

