Dal 4 agosto al 4 settembre 2026, la Filiale di Siderno della BCC della Calabria Ulteriore (Corso Garibaldi, 86) ospiterà “Casa 7”, l’opera dell'artista contemporanea Nausica Barletta, nell’ambito di “Futuri Emergenti Italiani”, la più grande mostra diffusa d’Italia dedicata agli artisti emergenti under 35, promossa dal Gruppo BCC Iccrea attraverso il progetto BCC Arte&Cultura.

L’iniziativa porta l'arte contemporanea nei territori di origine degli artisti, creando un dialogo diretto con le comunità che ne hanno accompagnato il percorso di crescita. Per un mese, cittadini, clienti e appassionati potranno visitare gratuitamente l’opera che sarà esposta all’interno della Filiale di Siderno.

Nata a Siderno nel 1991 e originaria di Careri (RC), Nausica Barletta vive e lavora a Milano. Specializzata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, prosegue il proprio percorso di ricerca partecipando a corsi e workshop con artisti e curatori del panorama internazionale, sviluppando un linguaggio che comprende la scultura e l'installazione. La sua produzione artistica indaga il rapporto tra materia, memoria e identità, traendo ispirazione dall’archetipo della casa e dalle abitazioni dei borghi del Sud, intese come simboli di fragilità, trasformazione e appartenenza. Nel 2026 è tra i vincitori della settima edizione del concorso per giovani artisti Artefici del nostro tempo. Inclusa nella pubblicazione 222 Artisti emergenti su cui investire 2024 di Exibart, il suo lavoro è presente in Archivio Panorama a cura della Quadriennale di Roma (2023).

L’esposizione rientra nel progetto “Futuri Emergenti Italiani”, nato dal volume edito da Ecra - Edizioni del Credito Cooperativo - e curato da Cesare Biasini Selvaggi insieme a un comitato scientifico composto da Mario Bronzino, Simone Ceschin, Anna Mostardi e Matteo Scabeni. Il progetto coinvolge oltre 100 artisti under 35 provenienti da tutta Italia, riportando le loro opere nei luoghi di origine grazie alla rete delle Banche di Credito Cooperativo.

“Come BCC della Calabria Ulteriore crediamo che sostenere un territorio significhi anche valorizzarne il talento, la creatività e le nuove generazioni. Ospitare l’opera di Nausica Barletta nella sua città d'origine rappresenta un’occasione per restituire alla comunità il percorso di una giovane artista che, partendo dalla Calabria, ha saputo affermare il proprio linguaggio nel panorama nazionale dell’arte contemporanea. Con iniziative come questa confermiamo il nostro impegno a essere non solo una banca, ma un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale delle comunità che serviamo” - dichiara il Presidente della BCC della Calabria Ulteriore, Gregorio Ferrari.

L’iniziativa conferma l'impegno della BCC della Calabria Ulteriore nel promuovere la cultura come motore di crescita e sviluppo delle comunità, valorizzando i talenti del territorio e creando occasioni di incontro tra cittadini, arte e nuove generazioni.