Il Gruppo laBconsulenze ha ufficializzato, in occasione delle Giornate di Polizia locale e Sicurezza urbana 2021, che si sono svolte a Riccione dal 15 al 17 settembre, l’acquisizione della maggioranza delle quote societarie della Kria Srl, produttore lombardo di tecnologie innovative nel settore della sicurezza stradale, fra le società leader nei mercati internazionali.

laBconsulenze si attesta, dunque, come partner tecnologico della Pubblica Amministrazione, attraverso l’offerta di soluzioni integrate a elevato valore aggiunto e spiccato tasso di innovazione: dalla produzione di rilevatori di infrazioni al Codice della Strada allo sviluppo di project financing nel settore della sicurezza urbana, dallo sviluppo software ai servizi di supporto operativo agli Enti, con la determinazione di soddisfare appieno le esigenze della P.A. protagonista della transizione digitale. Il know how che ha consentito a Kria di differenziarsi rispetto ai competitor, commercializzando le proprie tecnologie in ben cinque continenti, si integrerà con le professionalità e le esperienze trentennali del Gruppo laBconsulenze, che negli ultimi mesi ha visto accrescere la propria scala anche attraverso l’acquisizione di realtà aziendali quali Sercom, Euten, STT ed Esse3.

È dalle parole dell’Amministratore Delegato della Imperium Holding, società al vertice del Gruppo, l'ingegner Luigi Bruno, che si comprendono le ambizioni del progetto: «In un settore come quello dei servizi alla Pubblica Amministrazione, caratterizzato tanto dalla continua evoluzione tecnologica e normativa che dal fabbisogno di servizi consulenziali a elevato valore aggiunto, si è ritenuto indispensabile dar vita una proposta che potesse consentire alle pubbliche amministrazioni di soddisfare le proprie esigenze operative e gestionali, in grado di assicurare al cittadino un rapporto diretto, trasparente e al passo con l’innovazione tecnologica».

La qualità dei soggetti industriali coinvolti e la complementarietà del proprio know how consentono al Gruppo laBconsulenze di essere precursore nello sviluppo di tecnologie innovative e nel perseguimento di ambiziose strategie commerciali, così come sottolineato dall’ingegner Stefano Arrighetti di Kria, nonché responsabile R&S dell’intero Gruppo: «L’unione delle competenze nobilita i consolidati rapporti interaziendali fra i soggetti del Gruppo, instaurati in molti anni di fattiva collaborazione nei ruoli di Cliente e Fornitore; essa consentirà di accelerare e di ottimizzare i processi tecnico-commerciali a vantaggio della qualità, della completezza e della unicità delle soluzioni offerte alla Pubblica Amministrazione. Fra gli intenti principali c’è quello di portare in Italia soluzioni tecniche di Kria, già proposte e consolidate sui mercati esteri».

Prossimo appuntamento ufficiale la partecipazione all’evento Pol Meeting, programmato a Cosenza il 28 e 29 ottobre e giunto alla VIII edizione. Nell'occasione il Gruppo presenterà alla Pubblica Amministrazione e agli operatori di settore la propria organizzazione, con cinque sedi dislocate nel territorio nazionale, oltre 150 fra dipendenti e collaboratori, le recentissime innovazioni tecnologiche sviluppate per la gestione delle aree di sosta e gli attraversamenti pedonali, i servizi di consulenza e supporto per la gestione dei tributi e delle entrate patrimoniali.