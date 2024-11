Classe '92, due lauree alle spalle che hanno aiutato Fiorella Semeraro in questo percorso professionale, tanti corsi (dal Marketing alla Comunicazione, dalla Pnl AL Coaching Umanistico) e tanta voglia ancora di imparare e mettersi in gioco. Esperienza decennale nel campo della moda, lavoratrice subordinata, responsabile e titolare ora di quello che le piace definire "il suo piccolo mondo colorato". Una boutique aperta in una posizione strategica, a Roges in via Crati 25, a metà strada tra Cosenza e Rende, un luogo dove potersi rilassare, prendere un caffè, scambiare qualche chiacchiera mentre ci si dedica allo shopping.

Abbigliamento, calzature e vari accessori (borse, cinte, orecchini, collane, foulard, etc) per costruire insieme outfit completi, particolari e soprattutto unici, nei quali sentirsi bene. Entrando si capisce subito che non si tratta di un negozio come gli altri, c'è un divanetto in legno, ci sono dei fiori, le pareti sono colorate... Si respira un profumo di buono, di bello, di unico, non solo per la scelta dei capi e delle aziende esclusive, ma soprattutto per il sorriso e per l'accoglienza che la "padrona di casa" ci riserva.

Siamo abituati oggigiorno a vivere una vita frenetica, di corsa, sempre con i minuti contati, qui invece sembra il tempo si sia fermato. Lo stesso vale per la qualità dei capi, infatti mentre la moda corre veloce, facendoci cambiare repentinamente idee e soprattutto guardaroba, senza minimamente pensare all'impatto ambientale, qui si va a passo lento, senza troppi sprechi. La dimostrazione ne è una linea sartoriale con tessuti e fibre naturali che Fiorella ha voluto fortemente e che porterà proprio il suo nome. Convivialità e fashion, ma chi ci avrebbe mai pensato? Per Fiorella infatti (prima di ogni cosa) è importante conoscersi, "studiarsi", capire quali sono i "problemi" della persona che si trova di fronte, e purtroppo molto spesso capita di avere davanti a se una donna bellissima che però non sa come valorizzare se stessa, le proprie forme, la propria figura, i propri colori.

Anche da qui nasce l'esigenza di iscriversi presso il primo Istituto Italiano d'immagine, fondato da Rossella Migliaccio, per ampliare ancora una volta le sue vedute e soprattutto riuscire ad offrire nuovi servizi. In molti pensano che curare il proprio aspetto sia da persone superficiali, mentre stare bene con sé stessi, vedersi bene nel riflesso di uno specchio, riconoscersi, vuol dire amarsi e migliorare di conseguenza in toto la propria vita. Ecco, Fiorella non è solo un'ottima venditrice, ma è una coach, un modello che ispira a diventare la versione migliore di se stessi.

Instagram @ ilmioarmadioapois

Facebook il mio armadio a pois

Sito web www.ilmioarmadioapois.it

W.app 3465827704