Un grande giorno che diventa viaggio, percorso ed esperienza. È il progetto di wedding destination della Tenuta Il Feudo, location della famiglia Sgromo a Curinga, nel cuore della Calabria. Che ha deciso di regalare ai propri futuri sposi anche una giornata d’arte gastronomica. Con la partecipazione alla prima domenica dimostrativa, dedicata alle coppie già contrattualizzate, di Giuseppe Amato, pastry chef di fama internazionale, già nominato miglior pasticcere da ristorazione al mondo. Che per un giorno – ma, forse, non l’unico – ha affiancato lo chef resident della tenuta, Salvatore Campo.

Le domeniche dimostrative per gli sposi

Quella di domenica scorsa è stata l’inaugurazione di un ciclo di incontri destinati alle coppie che hanno già scelto la tenuta per il loro grande giorno. Insieme a Weedì, società di organizzazione eventi gestita da Manuela Lento e Antonio Lopez, sono state accolte circa 40 coppie non solo calabresi, ma provenienti anche da Roma, Milano, Verona e Repubblica Dominicana. Dimostrando l’attrattività della regione per gli eventi, con una proposta – anche gastronomica – identitaria. Come quella, appunto, dello chef Campo alla Tenuta Il Feudo.

Durante la giornata di domenica, i futuri sposi hanno partecipato a un apposito percorso di degustazione, scoperto le proposte originali di mise en place e vissuto l’atmosfera della tenuta. Affiancati anche dalle wedding planner Elena Bitonte e Stefania Severino, e da uno studio fotografico.

La speciale collaborazione con il pastry chef Giuseppe Amato

A impreziosire l’evento è stata certamente la presenza di Giuseppe Amato, pastry chef siciliano del ristorante La Pergola di Roma. Considerato un’eccellenza della pasticceria dal Gambero Rosso, tra i prestigiosi riconoscimenti ricevuti da Amato spicca quello di Miglior pasticcere da ristorazione al mondo assegnato nel 2021 da Les Grandes Tables du Monde.

Per la prima volta in Calabria, Amato ha scelto proprio il progetto di wedding destination della Tenuta Il Feudo. Dove, insieme allo chef resident Campo, ha dato vita a uno speciale show cooking nuziale. Mettendo al servizio della location calabrese la propria arte ed esperienza, con proposte per la pasticceria interna e per l’esperienza gastron