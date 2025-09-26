Nella suggestiva cornice dell’Atlantis Bay, tra eccellenza gastronomica e solidarietà, chef stellati, maestri e giovani talenti celebrano i sapori siciliani. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Penelope

ItaliaSquisita, in collaborazione con Atlantis Bay, hotel parte della collezione VRetreats, brand di hôtellerie di VOIhotels e in partnership con Adv Maiora Comunicazione Integrata agenzia di comunicazione con una solida esperienza nel mondo dell’enogastronomia e degli eventi di alto profilo annuncia un evento straordinario dedicato alla valorizzazione della grande cucina d’autore, in una cornice unica affacciata sul mare di Taormina e incastonata nella Baia delle Sirene.

Adv Maiora Comunicazione Integrata affiancherà ItaliaSquisita contribuendo a una visione condivisa di qualità, eleganza e innovazione nel racconto dell’eccellenza gastronomica siciliana.

La collaborazione nasce con l’obiettivo di potenziare e coordinare le attività territoriali di sponsorizzazione legate agli eventi, ai progetti editoriali e ai contenuti digitali firmati ItaliaSquisita. Adv Maiora supporterà l’area commerciale e marketing nella definizione di strategie su misura per i partner, garantendo coerenza, visibilità e valore aggiunto a tutte le iniziative condivise.

Una sinergia nata per costruire insieme relazioni solide con i partner e offrire esperienze sempre più rilevanti e memorabili nel mondo dell’eccellenza gastronomica.

La serata vedrà protagonisti chef stellati Michelin, maestri della tradizione e della pasticceria, giovani talenti emergenti, professionisti della panificazione e della mixology, per un autentico viaggio sensoriale attraverso i sapori e le eccellenze del territorio.

Un percorso di degustazione d’autore

Gli ospiti saranno accompagnati in un itinerario gastronomico che, dall’aperitivo al dessert, si articolerà in più turni e nelle “isole del gusto” sul suggestivo deck dell’Atlantis Bay. Gli chef serviranno personalmente le loro creazioni, offrendo l’opportunità di un dialogo diretto con i protagonisti dell’alta cucina. L’esperienza sarà arricchita da una selezione di vini pregiati e cocktail d’autore, in un’atmosfera elegante ma al tempo stesso conviviale.

La Festa d’Autunno di ItaliaSquisita è un evento enogastronomico di alto profilo che unisce la celebrazione della cucina italiana alla solidarietà. L’intero ricavato verrà devoluto all’Associazione Penelope, riconosciuta e attiva dal dicembre 1996 sul territorio del distretto di Taormina. L'Associazione opera per contrastare la grave marginalità adulta e per promuovere accoglienza, protezione e inclusione sociale di persone senza dimora, singoli e famiglie in condizioni di povertà estrema, vittime di emarginazione, migranti vittime di tratta e sfruttamento sessuale o lavorativo, donne vittime di violenza di genere, persone diversamente abili e soggetti sottoposti a misure dell’autorità giudiziaria.