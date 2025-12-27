Un evento esclusivo ispirato alla Casa Bianca e alla cultura americana, porterà in Calabria un’atmosfera di eleganza e spettacolo per salutare l’arrivo del nuovo anno

Ci sono luoghi in cui il Capodanno non è soltanto una data da celebrare, ma un’esperienza da vivere e condividere. A Falerna Marina, il Riva Restaurant si prepara ad accogliere il 2026 con un evento che racconta un viaggio simbolico oltre l’oceano.

Per il 31 dicembre 2025, il Riva apre le sue porte al “Capodanno alla Casa Bianca”, un gala ispirato all’eleganza iconica della residenza presidenziale americana e, più in generale, alla cultura degli Stati Uniti: un mondo fatto di contaminazioni, incontri e dialogo tra tradizioni diverse. Washington e la Casa Bianca diventano così metafora di un’America cosmopolita, capace di fondere linguaggi, popoli e stili in un’identità dinamica e riconoscibile.

Il cuore dell’evento è il Cenone di Capodanno 2026, pensato come un omaggio alla cucina americana intesa non come rigidità, ma come apertura e sperimentazione. Una filosofia “fusion” che si riflette nel menù firmato dalla chef Francesca Mannis, protagonista di un percorso gastronomico che intreccia tecnica, creatività e materie prime d’eccellenza.

Il viaggio sensoriale prende forma in piatti che raccontano mondi diversi: dal Risotto in salsa Creola con Calamaretti fondenti, Gambero rosso al lime e Caviale, che richiama le influenze della cucina del Sud degli Stati Uniti e della tradizione creola, fino all’Aragosta allo Champagne su cremoso di Carotine e Patata fondente, sintesi di lusso, comfort e raffinatezza. A chiudere la serata, dessert eleganti e sorprendenti, capaci di giocare con contrasti e leggerezza, cifra distintiva della cucina della chef.

Il Capodanno al Riva non si limita alla tavola. L’intrattenimento è pensato come un vero State Dinner americano, con un allestimento ispirato ai grandi gala presidenziali: ingresso scenografico, accoglienza con mise eleganti, luci soffuse, drappeggi chiari e dettagli dorati a ricreare l’allure delle sale della Casa Bianca.

Musica dal vivo, grandi classici americani, danza, acrobazie e performance artistiche accompagneranno gli ospiti in un flusso continuo di emozioni fino alla mezzanotte. Non mancherà il lato più iconico e giocoso dell’evento: gli ospiti potranno interpretare presidenti, first lady o personaggi simbolo della storia e dell’immaginario americano, con una premiazione finale dei look più originali.

Tra cultura americana, cucina d’autore e spettacolo, il Capodanno alla Casa Bianca Riva si propone come una notte fuori dal comune, capace di unire eleganza istituzionale e spirito contemporaneo, combinato ad una serie di soprese che si possono scoprire solo prendendone parte. Un modo diverso di salutare il nuovo anno, nel segno dell’incontro, della condivisione e di quell’inconfondibile stile Riva che trasforma ogni evento in un’esperienza da ricordare.