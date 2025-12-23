Un luogo dove il tempo rallenta e l’atmosfera invita alla condivisione, con lo sguardo che si perde tra il mare e le luci natalizie. Ecco cosa offre il ristorante di Falerna Marina per il 24 e il 26 dicembre

Le feste al Riva Restaurant diventano un’esperienza da vivere e ricordare, sospesa tra gusto, musica e leggerezza. Un luogo dove il tempo rallenta e l’atmosfera invita alla condivisione, con lo sguardo che si perde tra il mare e le luci natalizie. Tra gli appuntamenti in programma, due date in particolare segnano il ritmo delle festività: il 24 e il 26 dicembre.

24 dicembre: l’aperitivo che dà il benvenuto al Natale

La Vigilia di Natale al Riva si trasforma nel momento ideale per lasciarsi alle spalle la frenesia e ritrovarsi, brindando in un contesto curato e a scelta informale. Accanto alla consueta proposta gastronomica del Riva, l’aperitivo prende vita per tutta la giornata con DJ set e musica dal vivo, pensati per accompagnare gli auguri tra calici e selezioni dalla cucina.

Gli ospiti possono scegliere di accomodarsi all’interno o all’esterno, grazie alle comode sedute nel giardino vista mare e l’ambiente riscaldato, oppure vivere l’aperitivo in piedi, lasciandosi coinvolgere dal ritmo della musica. A fare da cornice, il mare e le decorazioni natalizie, che regalano un’atmosfera suggestiva e avvolgente. Le sonorità del DJ set scandiscono la giornata, creando il sottofondo perfetto per sorrisi, conversazioni e brindisi, in un equilibrio riuscito tra eleganza e spensieratezza.

26 dicembre: Santo Stefano tra musica e tramonti

Il secondo momento chiave delle festività è Santo Stefano, pensato per chi desidera prolungare la magia del Natale in un contesto di raffinata convivialità. Il 26 dicembre il Riva accoglie i suoi ospiti dal pranzo al dopocena con musica dal vivo accompagnata dal sax, sapori ricercati e un’atmosfera rilassata, dove ogni istante invita a essere vissuto senza fretta:

Dalle 12:00 alle 15:00 – Musica dal vivo con cantanti ed esibizioni di sax, pensata per arricchire il pranzo senza mai disturbare la convivialità.

Dalle 15:00 alle 17:00 – Performer, sax e chitarra daranno vita a uno spettacolo dal vivo dinamico e coinvolgente, perfetto per vivere il pomeriggio fino al tramonto, e perché no, ballare seguendo il ritmo.

Dalle 17:00 – Show di sax al tramonto, per rendere l’atmosfera ancora più magica e suggestiva, immersi nella bellezza del sole che si riflette sul mare.

A cena – La musica torna ad essere rilassante, accompagnando con delicatezza i vostri momenti di relax e convivialità.

Il tramonto sul mare aggiunge una nota poetica all’esperienza: i colori caldi del cielo si intrecciano con le luci natalizie, mentre la musica accompagna il fluire della giornata in un vero e proprio viaggio sensoriale. Un momento da assaporare lentamente.

Tra convivialità, cucina di qualità, musica e scenari suggestivi, il Riva offre un’opportunità per vivere le festività natalizie con stile e autenticità.