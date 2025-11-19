Una serata dedicata alla valorizzazione della leadership femminile, in cui ha portato il suo messaggio di autenticità, formazione e consapevolezza digitale come leve fondamentali per l’indipendenza e il futuro delle donne

Grande successo per il Gala “Women at the Top – Empowerment Femminile”, svoltosi il 18 novembre 2025 al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano, dove Ortensia Imbrogno è stata presente alla serata dedicata alla valorizzazione del talento e della leadership delle donne nel mondo dell’impresa, della comunicazione e dell’innovazione.

L’evento, promosso da Il Sole 24 Ore ha riunito imprenditrici, manager e professioniste di spicco per celebrare storie di successo e condividere esperienze di empowerment.

Durante l'evento, Ortensia Imbrogno ha portato la propria presenza e la volontà di diffondere messaggi di valore come l’importanza dell’autenticità e della consapevolezza digitale nel percorso professionale femminile.

«Partecipare a Women at the Top è stato per me un momento di profonda ispirazione e confronto. Credo che l’empowerment femminile passi attraverso la condivisione di esperienze e la capacità di supportarsi reciprocamente, trasformando la competizione in collaborazione.

È fondamentale – ha dichiarato Ortensia Imbrogno – offrire alle donne, soprattutto nelle aree più arretrate o con minori opportunità, strumenti e percorsi di crescita che permettano loro di diventare indipendenti e lavorare in autonomia. Solo attraverso la formazione e la motivazione possiamo costruire una società in cui le donne non siano subordinate a nessuno, ma protagoniste del proprio futuro».

Il suo messaggio evidenzia come la formazione rappresenti oggi la chiave per trasformare il potenziale femminile in valore reale, capace di generare sviluppo, equità e innovazione.

Nel corso della serata si sono alternati interventi, momenti di networking e la cerimonia dei Women Excellence Awards 2025, che ha premiato figure femminili distintesi per innovazione, leadership e impatto sociale.