Riva in Tour porta a Catanzaro una formula che unisce gastronomia, accoglienza e intrattenimento. Due importanti appuntamenti in cui qualità e convivialità diventano parte integrante dell’esperienza

Non un semplice servizio catering, ma un progetto capace di trasformare ogni appuntamento in un'esperienza che coinvolge tutti i sensi. È questa la filosofia di Riva in Tour, una proposta che unisce gastronomia, accoglienza, intrattenimento e musica dal vivo, portando una formula originale e versatile all'interno di eventi, manifestazioni e occasioni di particolare rilevanza.

Un'attività che trova espressione nella partecipazione a eventi di diversa natura, come dimostrano i due recenti appuntamenti che hanno visto Riva in Tour impegnato nel capoluogo calabrese: il XIX Congresso Nazionale SISDCA, tenutosi all'Università degli Studi Magna Græcia, e il Festival d'Autunno, con il concerto della grande interprete jazz Dee Dee Bridgewater al Teatro Politeama.

Il primo appuntamento si è svolto dal 5 al 7 novembre presso l'Università Magna Græcia di Catanzaro, che ha ospitato il XIX Congresso Nazionale della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA), dal titolo Integrare sapere e cura nei disturbi dell'alimentazione.

Tre giornate di approfondimento e confronto che hanno riunito ricercatori, medici, psicologi e professionisti della salute provenienti da diverse regioni italiane. Al centro dei lavori, temi di grande rilevanza sanitaria e sociale come anoressia, bulimia, disturbo da alimentazione incontrollata e obesità, con particolare attenzione ai progressi della ricerca, alle innovazioni nei percorsi diagnostici e terapeutici e all'integrazione tra conoscenze scientifiche e pratica clinica.

Il congresso ha rappresentato anche un momento significativo per la Calabria: proprio in occasione dell'iniziativa è stata annunciata la costituzione della sezione calabrese della SISDCA, un passo importante per rafforzare la rete territoriale dedicata allo studio, alla prevenzione e alla cura dei disturbi dell'alimentazione.

In questo contesto, Riva in Tour ha curato il servizio catering, accompagnando le giornate congressuali con deliziosi coffee break, aperitivi e pranzi e i momenti di accoglienza e convivialità dedicati ai partecipanti.

Dal confronto scientifico alla scena culturale, il fine settimana è proseguito al Teatro Politeama di Catanzaro, in occasione del Festival d'Autunno, con un appuntamento di particolare prestigio: la presenza di Dee Dee Bridgewater, tra le voci più autorevoli del jazz internazionale.

L'artista ha portato sul palco Noi Esistiamo!, un progetto musicale al femminile che affronta, attraverso il linguaggio del jazz, temi legati all'identità, alla coscienza sociale e alla valorizzazione delle donne. Un evento che ha arricchito il programma della manifestazione, confermandone l'attenzione verso proposte artistiche di respiro internazionale.

Anche in questa occasione, Riva in Tour ha firmato il servizio catering, inserendosi nell'organizzazione di una serata dedicata alla musica e allo spettacolo.

Due esperienze differenti, accomunate dall'attenzione all'ospitalità e alla qualità del servizio. Da un congresso nazionale dedicato a un tema di forte impatto sociale a una manifestazione culturale che porta a Catanzaro grandi protagonisti della musica internazionale, Riva in Tour ha accompagnato appuntamenti importanti per la città, mettendo a disposizione la propria esperienza nella gestione dei servizi gastronomici per eventi.

Un progetto che si sviluppa attraverso collaborazioni e occasioni diverse, dove la cucina e l'accoglienza diventano parte integrante dell'organizzazione, nel rispetto dell'identità e delle esigenze di ogni manifestazione.