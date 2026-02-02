Riconoscimento a Villa Orsini per oltre 120 donne sindaco del Sud Italia. Tra le amministratrici premiate anche il primo cittadino di San Fili, esempio di leadership e impegno per i territori

Venerdì 30 gennaio 2026, a Villa Orsini – Mirabella Eclano (AV), l’Associazione – Svimar per lo sviluppo del Mezzogiorno – ha conferito un importante riconoscimento a Angelina Di Sisto (imprenditrice) e a oltre 120 donne sindaco delle aree interne del Sud Italia, per il loro impegno nella crescita dei territori e nella valorizzazione delle comunità locali.

Tra le amministratrici premiate per la dedizione, la leadership e il coraggio nella gestione della cosa pubblica c’è anche la nostra Sindaca, avv. Linda Cribari, a testimonianza del ruolo fondamentale delle donne nella guida delle nostre comunità e nello sviluppo del Mezzogiorno.

L’evento, svoltosi sotto l’Alto Patrocinio del Ministero dell’Interno, è stato preceduto da un momento di confronto e dialogo sui principali temi che affliggono le Aree Interne, tra cui spopolamento, servizi essenziali, infrastrutture e opportunità di sviluppo, offrendo alle amministratrici presenti un’importante occasione di riflessione condivisa.

Il riconoscimento alla Sindaca Linda Cribari rappresenta un attestato di stima per il lavoro svolto della comunità di San Fili ̀ e testimonia l’importanza di una guida istituzionale attenta, competente e profondamente legata al proprio territorio.

Un momento significativo che valorizza non solo il ruolo delle donne nelle istituzioni, ma anche l’impegno del nostro Comune nel percorso di sviluppo e coesione del Mezzogiorno.