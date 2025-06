Venerdì 27 giugno 2025, alle ore 19:30, il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina sarà teatro di un evento internazionale di assoluto prestigio: il Grand Chapitre d’Italia della Confrérie du Sabre d’or, in occasione del 20° anniversario dell’ambasciata italiana della confraternita.

Fondata in Francia nel 1986, la Confrérie du Sabre d’Or è custode dell’antica arte del sabrage — la spettacolare tecnica di apertura delle bottiglie di champagne con la sciabola — e si impegna a promuovere in tutto il mondo la cultura dello champagne attraverso eventi ufficiali che fondono tradizione, cerimoniale e alta gastronomia.

Per la terza volta in Calabria, l’evento riunirà membri della Confraternita provenienti da Asia, Pacifico, Europa Centrale, Orientale e Settentrionale, confermando il carattere internazionale dell’iniziativa.

Per gli ospiti partecipanti, il Grand Chapitre rappresenta un’occasione unica per vivere da vicino la tradizione del sabrage, assistere alla solenne cerimonia di intronizzazione di nuovi membri e partecipare a momenti di convivialità esclusivi. In programma anche degustazioni di champagne d’eccellenza e un menù dedicato firmato dalla Cucina Contemporanea di Pesce del Riva, studiato per esaltare l’eleganza della serata.

Ad arricchire ulteriormente l’evento, anche momenti di spettacolo dal vivo, pensati per intrattenere e sorprendere gli ospiti in un’atmosfera raffinata e internazionale.

«Siamo onorati di ospitare per la terza volta questa importante manifestazione – dichiara Roberto Gallo, titolare del Riva Restaurant & Lounge Bar –. Quest’anno con un significato ancora più speciale: la celebrazione del 20° anniversario dell’Ambasciata Italiana della Confrérie du Sabre d’Or. L’evento porta a Falerna Marina e alla Calabria un respiro internazionale e una tradizione affascinante. Il nostro impegno è offrire un’accoglienza impeccabile, un’esperienza gastronomica all’altezza dell’occasione e un intrattenimento esclusivo per tutti i presenti».

L’iniziativa nasce in collaborazione con la Discover Italy Foundation E.T.S., ed è destinata a lasciare un segno nel cuore degli appassionati di cultura enologica, arte del ricevere e stile di vita elegante.

Un appuntamento imperdibile per celebrare il gusto, la storia e la convivialità in una delle cornici più suggestive della Calabria.