Un lungo weekend dedicato all’arrivo del Natale: tributi musicali, atmosfere suggestive e sapori al ristorante e lounge bar di Falerna Marina

Un fine settimana speciale è alle porte, e il Riva Restaurant si prepara ad accoglierlo con un calendario di eventi dedicati all’arrivo delle festività natalizie.

Dal 6 all’8 dicembre, la location darà il via ai suoi eventi natalizi, dedicando questo lungo weekend all’apertura del magico periodo di Natale, dove luci, profumi e melodie si fonderanno per creare un’atmosfera incantata e accogliente.

Sabato 6 dicembre 2025 – "A Taste of Christmas"

Sabato il Riva accompagnerà i suoi ospiti in un viaggio emozionante nella magia delle feste con il raffinato tributo “A Taste of Christmas”.

Dalle melodie di Mariah Carey a quelle di Michael Bublé, la musica farà da sfondo a un’atmosfera calda e festosa, creando il contesto ideale per brindare, condividere momenti speciali e lasciarsi avvolgere dall’incanto del Natale.

Dalla Cucina Contemporanea di Pesce della Chef Francesca sarà possibile degustare nuove proposte: percorsi studiati nel rispetto del ciclo di vita dei prodotti di stagione, ideali per ogni occasione di convivialità.

A completare l’esperienza, le straordinarie luci natalizie del Riva illumineranno la serata, trasformando la location in un luogo magico e accogliente, perfetto per vivere la bellezza del periodo più incantato dell’anno.

Domenica 7 dicembre 2025 – La Domenica Riva

La Domenica Riva, sempre tra gli appuntamenti più amati, sarà l’occasione perfetta per immergersi nella magia delle festività durante il vostro momento preferito della giornata:

Dalle 12:00 alle 15:00 – Musica dal vivo con cantanti ed esibizioni di sax, pensata per arricchire il pranzo senza mai disturbare la convivialità.

Dalle 15:00 alle 17:00 – Performer, sax e chitarra daranno vita a uno spettacolo dal vivo dinamico e coinvolgente, perfetto per vivere il pomeriggio fino al tramonto, e perché no, ballare seguendo il ritmo.

Dalle 17:00 – Show di sax al tramonto, per rendere l’atmosfera ancora più magica e suggestiva, immersi nella bellezza del sole che si riflette sul mare.

A cena – La musica torna ad essere rilassante, accompagnando con delicatezza i vostri momenti di relax e convivialità.

Ogni momento, dal pranzo alla cena, sarà ideale per gustare uno dei drink d’autore della drink list Riva, perfetti da abbinare ai piatti del menù o al vostro aperitivo, per rendere speciale ogni attimo della giornata.

Lunedì 8 dicembre 2025 – Festa dell’Immacolata

A chiudere il lungo weekend, lunedì andrà in scena un evento imperdibile: un emozionante tributo ai Coldplay interpretato da un violinista d’eccezione.

I brani più celebri della band britannica si vestiranno di nuove sfumature grazie alle sonorità delicate e avvolgenti del violino, alternando strumenti classici ed elettrici per un’esperienza musicale dal forte impatto emotivo.

Le esibizioni e la musica continueranno anche dopo il tributo, per regalarvi un momento aperitivo energico e coinvolgente, perfetto per chiudere il weekend in grande stile.

Durante tutto il fine settimana, sarà possibile scoprire anche il menù dedicato alle stagioni fredde, disponibile per un periodo limitato: un omaggio ai profumi del sottobosco, alle radici e ai migliori prodotti della stagione.

La cucina del Riva sarà sempre aperta, pronta ad accogliere gli ospiti in qualsiasi momento della giornata.

Un’occasione speciale per chi ama prendersi il proprio tempo, collezionando momenti di serenità, gusto e magia, avvolti dall’accoglienza calorosa che da sempre contraddistingue il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina.