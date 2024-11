La Bcc Mediocrati implementa la propria presenza sulla costa tirrenica, aprendo una innovativa Area Self nel comune di Cetraro. Lo sportello evoluto consentirà ogni tipo di operazione bancaria, dai prelievi ai versamenti, dalle ricariche ai pagamenti. Come ogni altra Area Self della Banca, anche quella di Cetraro avrà una filiale di riferimento – che, in questo caso, sarà la filiale di Belvedere – che assicurerà la presenza di un funzionario per alcuni giorni alla settimana e, comunque, ogni volta che dovesse ravvisarsene il bisogno.

L’inaugurazione avverrà mercoledì 19 luglio, alle ore 18.00, alla presenza del sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo. Con il presidente Paldino, parteciperanno alla cerimonia gli amministratori della Banca e l’intera Direzione Generale. Il nuovo presidio irrobustirà la filiera Mediocrati sulla costa tirrenica, composta dagli sportelli di Amantea, Paola e Belvedere e dall’Atm evoluto di Guardia Piemontese marina.

«Abbiamo raccolto le istanze del Sindaco Cennamo – dice il Presidente Paldino – che, vivendo sulla propria pelle gli effetti della desertificazione bancaria, si è preoccupato di contattarci per non lasciare i propri concittadini privi di servizi bancari. Doverosamente – prosegue il Presidente – ringraziamo il Gruppo Emac-Meridiana, per la fattiva disponibilità dimostrata nel creare le condizioni di base per l’apertura di un’Area Self. Da parte nostra – conclude il Presidente -, in quanto Banca di Comunità, nonostante la complicata fase economica, manteniamo alta l’attenzione al territorio nell’intento di dare risposte esaustive alle esigenze di un centro importante come Cetraro».