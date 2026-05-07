Trenta ricercatori provenienti da varie università europee saranno domani in visita alle foreste demaniali protette della Sila catanzarese nell'ambito della realizzazione del progetto FORbEST finanziato dalla Commissione europea. «Il progetto FORbEST - spiega una nota dell'Arma - ha come obiettivo principale quello di contribuire a una maggiore conoscenza delle interdipendenze tra clima e biodiversità, attraverso analisi dettagliate delle foreste primarie e della loro distribuzione, in quanto note per essere ricche di carbonio e biodiversità. Inoltre, è prevista l'elaborazione di proposte per una migliore gestione delle foreste e per una conservazione attiva. Il progetto vuole anche favorire interventi politici a sostegno della tutela delle foreste e ottimizzare i servizi ecosistemici. Il progetto FORbEST ha un budget complessivo di 6 milioni di euro co-finanziato dal programma UE “Horizon Europe” e vede l'Arma dei Carabinieri partecipare, in qualità di partner, all'interno di un consorzio internazionale guidato dalla Università di Oulu in Finlandia».

Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei Carabinieri è impegnato in otto specifiche aree di intervento (definite Work Package). «Tra queste - si legge - spicca un approccio altamente innovativo per il monitoraggio avanzato delle emissioni di carbonio e della biodiversità. In questo contesto opererà il Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro che, all'interno della Riserva Naturale Biogenetica “Gariglione-Pisarello”, sarà coinvolto in attività finalizzate alla valutazione della biodiversità sia mediante monitoraggi “tradizionali” sul campo, come quelli relativi allo studio dei coleotteri tipici degli ambienti forestali, sia con l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati quali il supporto dell'Intelligenza artificiale per l'analisi di registrazioni acustiche ambientali allo scopo di riconoscere le specie presenti e valutare la biocomplessità dell'ecosistema».

Il Reparto Biodiversità di Catanzaro sarà anche protagonista dei Living Lab: tavoli di confronto interattivi che coinvolgeranno cittadini, esperti, istituzioni e altri portatori di interesse. «L'obiettivo - è spiegato - è l'elaborazione di moderni strumenti di “governance” degli ecosistemi forestali dello Stato ricadenti nel Parco Nazionale della Sila che consentano di mitigare i conflitti e massimizzare le sinergie tra la gestione delle foreste e la regolazione del clima. Fine ultimo del progetto FORbEST - è scritto infine - è quello di migliorare i servizi essenziali forniti dalle foreste come lo stoccaggio del carbonio e la conservazione della biodiversità».