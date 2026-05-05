VIDEO | Blitz della Guardia di Finanza: aumento fittizio del capitale sociale per accedere a un finanziamento pubblico erogato da Invitalia. Sono sei le persone accusate e invitate a dedurre

Attraverso «operazioni societarie e artifizi contabili», era stato deliberato «un fittizio aumento di capitale sociale per accedere a un finanziamento pubblico, gestito all'epoca dal Ministero dello Sviluppo economico ed erogato, di fatto, da Invitalia», provocando un danno erariale di oltre 30 milioni di euro.

I militari del Comando provinciale di Cosenza della Guardia di Finanza hanno eseguito il sequestro conservativo di un resort turistico (composto da sette immobili) e di sette porzioni di terreni. Le indagini del Gruppo Sibari delle Fiamme Gialle sono coordinate dal procuratore regionale facenti funzioni della Corte dei Conti della Calabria, Giovanni Di Pietro.

Per sei persone, accusate di aver creato il danno erariale e per la società, è stato notificato l'invito a dedurre. «Le risorse finanziarie» acquisite - secondo l'accusa - dopo aver creato il danno erarale, sono state utilizzate «tra l'altro, per realizzare il polo turistico multifunzionale, dotato - è spiegato un comunicato diffuso dallo stesso Comando provinciale di Cosenza - di centro benessere e sala congressi».

Le dichiarazioni del maggiore Alessandro D’Elia, comandante del Gruppo Sibari