L’attesa è finita: il Sunset beach club è tornato più vivo che mai. Dopo mesi di incertezze, il rinomato locale della Tonnara di Palmi ha finalmente riaperto le sue porte. L’8 marzo scorso, un incendio doloso l’aveva devastato, lasciando la comunità e i tre suoi giovani proprietari in uno stato di sconforto. Ma i momenti più bui adesso sono alle spalle. Con caparbietà e passione per il proprio lavoro, gli imprenditori Domenico Lamanna, Francesco Macrì e Alessandro De Giorgio sono riusciti a spingersi oltre le avversità, accogliendo già l’1 maggio una miriade di avventori entusiasti. Un bagno di folla ha riabbracciato il Sunset per riassaporare l’atmosfera unica che caratterizza questo luogo magico in riva al mare.

«È stato emozionante, appagante, vedere l'affetto di tutte queste persone – hanno dichiarato i titolari del Sunset ai nostri microfoni -. C’era gente di tutte le età, dai ragazzini ai più adulti, passata anche soltanto a salutarci per dimostrarci vicinanza. È stata una situazione surreale, siamo stati felicissimi. Le persone ci hanno detto di essere contente, di sentirsi di nuovo a casa e che gli siamo mancati tanto. Per essere pronti abbiamo lavorato dalle 7 di mattina a mezzanotte. Dopo lo sforzo che abbiamo fatto per aprire, è straordinario avere questa grande risposta. Ora siamo di nuovo operativi con un chioschetto sulla spiaggia, bar per i cocktail e servizio street food. Saremo aperti nei fine settimana di maggio e da giugno tutti i giorni. Siamo partiti con rinnovato entusiasmo, perché abbiamo toccato con mano il calore della gente. Vogliamo proseguire con qualche chiosco in più sulla spiaggia e con il tempo ricostruiremo nuovamente il resto del locale per come era prima e forse anche più bello».