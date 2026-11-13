La regione sconta ancora i danni causati dal passaggio del Ciclone Harry che ha causato oltre un miliardo di euro di danni tra allagamenti, infrastrutture distrutte e disagi. Il report di Legambiente

L’Italia è sempre più esposta agli effetti degli eventi meteo estremi, mentre i ritardi accumulati sul fronte della prevenzione, della mitigazione e dell’adattamento continuano a presentare un conto pesante. A delineare la gravità della situazione sono due dati emblematici: dal 2015 al 30 settembre 2026, la Penisola è stata colpita da 2.689 eventi meteo estremi, che hanno provocato 221 vittime; inoltre, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato nel 2023 dopo anni di attesa, resta ancora inattuato per la mancanza delle risorse economiche necessarie.

A restituire una fotografia aggiornata della vulnerabilità climatica del Paese è il nuovo report dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, realizzato in collaborazione con Unipol e diffuso oggi, nella settimana di apertura della COP31. Il quadro che emerge dall’analisi è preoccupante: allagamenti provocati da piogge intense e danni causati dal vento concentrano il 60,7% degli eventi estremi con impatti registrati dal 2015, per un totale di 1.634 episodi, di cui 950 allagamenti e 684 danni da vento.

A destare particolare allarme è soprattutto la crescita esponenziale di questi fenomeni. Gli allagamenti sono passati dai 18 registrati nel 2015 ai 140 del 2025, con un aumento del 678%. Ancora più marcata l'impennata dei danni da vento, saliti dai 5 episodi del 2015 agli 86 del 2025, pari a un incremento del 1.620%. Un trend che trova ulteriore conferma nei dati più recenti: nei primi nove mesi del 2026 si sono già verificati 88 eventi legati ai danni da vento, superando il precedente record annuale.

Le aree più colpite

Il Nord si conferma in questi anni l’area del Paese più colpita con 1.237 eventi meteo estremi, seguita dal Sud (827) e dal Centro Italia (625). A livello regionale Lombardia (348), Sicilia (286) ed Emilia-Romagna (249) risultano le regioni più colpite, mentre Friuli-Venezia Giulia e Sicilia sono quelle che registrano la crescita maggiore di eventi meteo estremi che hanno causato danni.

In Calabria 116 eventi climatici estremi

In Calabria tra il 2015 e il 2026 sono stati registrati 116 eventi climatici estremi, 19 dei quali avvenuti solo tra i mesi di maggio e settembre 2026 risultando così la regione che ha già superato il valore più alto registrato fino ad ora.

La Calabria, insieme a Sicilia e Sardegna, sconta ancora i danni causati dal passaggio del Ciclone Harry tra il 16 e il 23 gennaio 2026 sull'intera area meridionale dell'Italia. Oltre un miliardo di euro di danni in Italia (Fonte Protezione Civile), con oltre 60 centimetri di pioggia (600 mm) caduti in 72 ore, raffiche di vento superiori a 100 km/h e onde alte fino a 9 metri.

Lungomari distrutti, attività commerciali allagate, tratti di strade e ferrovia resi inagibili. Almeno 390 vittime per le onde alte, molte delle quali erano migranti che attraversano il mare. In Calabria, a partire dal capoluogo di regione, sono ancora in parte visibili i danni nelle zone in cui non è avvenuto un ripristino immediato dello stato delle cose, con un'esposizione maggiore ai prossimi eventi meteorologici estremi.

Ad aggravare la situazione i danni economici lasciati dalla crisi climatica: nella Penisola dal 1980 ad oggi si stimano danni complessivi di circa 147 miliardi di euro, stando al rapporto Strategia per la pace climatica, promosso da ConsumerLab e realizzato da Future Respect. L’Italia per altro è il Paese europeo che ha registrato le maggiori perdite economiche. Se poi si allarga lo sguardo verso il resto dell’Europa: nel quinquennio 2020-2024 nell’Ue, stando ai dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, si è raggiunto il massimo storico con 43,7 miliardi di euro di danni, pari 8,7 miliardi di euro all’anno.

«Politiche climatiche poco coraggiose»

A pesare sull’Italia «sono politiche climatiche poco coraggiose e incisive, conferma che arriva anche dal recente report Germanwatch diffuso in questi giorni: su 64 paesi dell'Ue, - denuncia Legambiente – l’Italia si piazza al 41esimo posto (era46esima lo scorso anno) della classifica sulle performance mondiali climatiche, ma resta sotto di 12 posizioni sotto il 2022 (quando era 29esima). Per la politica climatica nazionale scede al 60esimo posto. Il Paese paga anche lo scotto della poca conoscenza e utilizzo degli strumenti digitali e in particolare quelli che si basano su GIS e mappe interattive, eppure rappresentano un elemento essenziale per l’aiuto concreto e diretto che possono fornire alle amministrazioni locali e nazionali, alle aziende private e ai cittadini. E poi c’è il grande dimenticato per eccellenza il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, mentre la crisi climatica avanza in Italia e nel resto del mondo».

L’appello al Governo e ai cittadini

Da qui il doppio appello di Legambiente a Governo e a cittadini: all’Esecutivo l’associazione ambientalista indirizza un pacchetto di proposte per far tornare la crisi climatica al centro dell’agenda politica con interventi efficaci chiedendo di investire di più su interventi di mitigazione e adattamento nelle aree urbane ma anche in quelle extraurbane, come quelle montane tra le più colpite dalla crisi climatica i cui effetti in quota, come la fusione dei ghiacciai, si ripercuotono anche a valle e sulle comunità. Tra le priorità è fondamentale prevedere nella legge di bilancio le risorse economiche per attuare il PNACC, approvare una legge contro il consumo di suolo, estendere il divieto di edificazione a tutte le aree classificate a rischio idrogeologico (dato che ad oggi tale divieto riguarda solo le aree classificate ad elevato rischio escludendo quelle a medio e a basso rischio) ma anche una maggiore collaborazione tra Enti e corsi di formazione sugli strumenti digitali. Ai cittadini Legambiente chiede di far sentire la propria voce partecipando sabato 5 dicembre a Roma, a piazza del Popolo, «alla grande manifestazione nazionale perla clima “La Terra chiamò”, promossa da un vasto cartello di associazioni e realtà, per chiedere al Governo azioni concrete non più rinviabili. La scelta del 5 dicembre lega la manifestazione a due ricorrenze internazionali: la Giornata mondiale del suolo, promossa dalla FAO, e la Giornata internazionale del volontariato delle Nazioni Unite».