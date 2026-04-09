Il riconoscimento è stato assegnato ai territori che hanno avviato percorsi concreti di monitoraggio e politiche ambientali. In Italia sono in tutto 92

Ci sono anche tre Comuni calabresi tra quelli premiati con le “Bandiere Sostenibili 2026”, riconoscimento assegnato ai territori che hanno avviato percorsi concreti di monitoraggio e politiche ambientali. È uno dei dati che emergono dalla quarta Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili, che si è chiusa a Roma nel segno dei valori di San Francesco d’Assisi.

Nel complesso, sono 92 le Bandiere Sostenibili 2026 assegnate in tutta Italia, un numero in crescita rispetto alle 68 dell’anno precedente, a testimonianza di un impegno sempre più diffuso degli enti locali verso modelli di sviluppo sostenibile e misurabile. In Calabria i Comuni premiati sono Cirò Marina (KR), Melissa (KR) e Parghelia (VV).

Il riconoscimento viene attribuito ai Comuni che, nell’ultimo anno, hanno partecipato al monitoraggio delle proprie politiche pubbliche redigendo un Rapporto di sostenibilità, strumento chiave per valutare risultati e obiettivi in linea con l’Agenda 2030.

L’assemblea 2026 ha confermato il ruolo centrale delle amministrazioni locali nella transizione ecologica, secondo il principio “obiettivi globali, azioni locali”: i territori diventano così laboratori di innovazione amministrativa, capaci di tradurre le sfide ambientali in interventi concreti.

Accanto alle bandiere, sono state assegnate anche nuove “Libellule” – simbolo dell’adesione alla rete – a ulteriori enti locali, segno di una crescita costante dell’associazione, oggi sempre più strutturata e diffusa a livello nazionale.

Tra i temi al centro dei lavori anche il coinvolgimento delle nuove generazioni, con la nascita di un coordinamento nazionale under 36, e l’introduzione di strumenti digitali per misurare le performance ambientali degli enti.

La fotografia che emerge è quella di un’Italia dei Comuni sempre più orientata alla sostenibilità, con il Sud che si ritaglia uno spazio significativo nel percorso verso modelli di sviluppo più equilibrati, inclusivi e attenti all’ambiente.