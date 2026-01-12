Tra gli altri centri, Catanzaro, Vibo Valentia, Rende e Lamezia Terme, sono destinatari fino ad un massimo di 200 mila euro di un contributo destinato alla lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti e per la riqualificazione delle aree degradate

La Regione Calabria ha approvato gli esiti dell’Avviso pubblico per il finanziamento di interventi di recupero ambientale, confermando il proprio impegno concreto nella lotta all’abbandono illecito dei rifiuti e nella riqualificazione delle aree degradate. L’Avviso, attivato con il decreto del dirigente generale n. 17570 del 24 novembre 2025 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, metteva a disposizione una dotazione finanziaria complessiva pari a 6 milioni 151 mila 81,46 euro, con un contributo massimo di 200 mila euro per ciascun beneficiario.

La scadenza per la presentazione delle domande era fissata al 15 dicembre 2025. «Con questo provvedimento finanziato con oltre 6 milioni di euro destinati alla tutela e al risanamento ambientale del territorio calabrese – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro – diamo seguito a un impegno preciso assunto con i territori e con le comunità locali. Investire nel risanamento ambientale significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, rafforzare la sicurezza dei territori e restituire dignità a luoghi troppo spesso segnati dal degrado e dall’abbandono».

«Si tratta di un’azione concreta di contrasto all’illegalità ambientale e di valorizzazione del patrimonio naturale calabrese. L’operazione – conclude Montuoro – rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia regionale di tutela dell’ambiente e di riqualificazione del territorio, con ricadute positive in termini di sostenibilità, decoro urbano e sviluppo locale». Le risorse sono state destinate a due tipologie di interventi:

ripristino ambientale delle aree demaniali lungo i corsi d’acqua, interessate dall’abbandono di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (tip. A);

recupero e riqualificazione di aree pubbliche degradate, attraverso la rimozione dei rifiuti e il miglioramento del decoro urbano e ambientale, anche mediante opere di piccola entità (tip. B).

Con decreto dirigenziale n. 19598 del 16 dicembre 2025 è stata nominata la Commissione di valutazione, che ha svolto le attività istruttorie tra il 19 e il 30 dicembre 2025. Al termine dei lavori, la Regione ha approvato gli elenchi degli interventi ammessi e finanziabili, di quelli ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle risorse e degli interventi non ammessi, distinti per le due tipologie previste dall’Avviso.

Nel dettaglio, sono stati finanziati 21 Comuni per la Tipologia a), per un importo complessivo pari a 3 milioni 951 mila 81,46 euro, e 11 Comuni per la Tipologia b), per un totale di 2 milioni 191 mila 308,50 euro. Gli interventi risultati ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse potranno essere successivamente sostenuti nel corso del 2026, qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi.

L’elenco dei comuni finanziati per il risanamento ambientale

Ecco di seguiti i comuni che, rispondendo all’avviso pubblico per il finanziamento di interventi di ripristino, recupero e riqualificazione ambientale promosso dalla Regione Calabria, attraverso il dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, al fine di sostenere l’opera di rigenerazione ambientale sul territorio regionale, sono risultati idonei. A loro dei contributi da destinare alla lotta all’abbandono illecito dei rifiuti e nella riqualificazione delle aree degradate: