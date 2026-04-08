Il Consorzio di bonifica interviene sui Comuni di Catanzaro, Cropani e altri sei, utilizzando il metodo relining senza scavo per modernizzare l’irrigazione e supportare le aziende agricole locali

Al via i lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta irrigua che serve 2.380 ettari nei Comuni di Catanzaro, Cropani, Botricello, Sellia Marina, Andali e Belcastro ricadenti nei comprensori Alli-Tacina e Alli-Copanello. «Oltre due chilometri di condotta - si legge in una nota del Consorzio di bonifica della Calabria - che saranno presto messi a sistema grazie al finanziamento di 6 milioni di euro ottenuti sul Fondo nazionale investimenti irrigui (legge 178/2020), attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative del tipo no dig, cioè senza scavo, per il risanamento mediante il processo del relining, metodo non distruttivo utilizzato abitualmente per riparare e risanare le tubazioni».

«Ringrazio gli uffici Tecnico ed Agrario, le ditte esecutrici e tutti gli amministrativi e gli operatori che confermano un gioco di squadra sempre più proteso a garantire una transizione che sta facendo guadagnare programmazione, tempi, risorse e spazi che porteranno le aziende pronte alle sfide di un'agricoltura moderna anche attraverso la consegna di questi lavori che, nel caso specifico, arriverà entro la fine del 2026», dichiara il commissario straordinario Giacomo Giovinazzo.