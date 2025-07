A seguito dell’incendio divampato ieri in un impianto di trattamento rifiuti a Lamezia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria ha attivato tempestivamente una serie di interventi tecnici straordinari per la valutazione della qualità dell’aria e l’eventuale impatto ambientale dell’evento.

Stamattina il funzionario Francesco Iuliano del servizio tematico Aria del Dipartimento Arpacal di Catanzaro, in collaborazione con la Polizia municipale di Lamezia Terme, ha effettuato un sopralluogo tecnico per individuare la postazione più idonea all’installazione di un campionatore ad alto volume, tenendo conto della direzione dei venti e delle aree esposte alla ricaduta degli inquinanti.

Il dispositivo, già in funzione, consentirà il prelievo di polveri e particolato atmosferico su filtro per le successive analisi di laboratorio, finalizzate alla determinazione di microinquinanti tra cui gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (Ipa), e in particolare il Benzo(a)pirene, come previsto dal D.Lgs. 155/2010.

La durata del campionamento è di circa 24 ore, al termine delle quali il filtro sarà sigillato e trasmesso ai laboratori specialistici dell’Agenzia per le determinazioni analitiche.

Sul posto, inoltre, si è riscontrata l’operatività della ditta per il ripristino dei luoghi dell’area coinvolta.

In parallelo, Arpacal, su richiesta del sindaco Mario Murone, continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione ambientale anche attraverso la centralina fissa della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell’Aria, presente presso la sede municipale di Lamezia Terme, e trasmetterà tempestivamente i risultati delle analisi alle autorità locali e alla cittadinanza.

Dalla postazione municipale, sulla base dei dati validati dalla funzionaria Annalisa Morabito, non si sono registrati superamenti.