L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ha inviato un’informativa a Ispra sulla base dei monitoraggi nei cinque capoluoghi di provincia. Ecco il dettaglio per ogni città
«I dati 2025 sulla qualità dell’aria nei capoluoghi della Calabria delineano un quadro molto positivo e in linea con i limiti previsti dalla normativa vigente». È quanto emerge dall’informativa ufficiale trasmessa da Arpacal a Ispra, elaborata sulla base del sistema regionale di monitoraggio e degli indicatori condivisi a livello nazionale dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa).
L’analisi ha riguardato i principali inquinanti atmosferici di interesse sanitario e ambientale: biossido di azoto, particolato PM10, particolato PM2.5 e ozono. Con riferimento ai cinque capoluoghi di provincia, Arpacal fa sapere che complessivamente per tutti i parametri monitorati non emergono situazioni di criticità strutturale e i valori risultano conformi ai limiti di legge.
Nel dettaglio, a Catanzaro la qualità dell’aria si conferma stabile e senza elementi di preoccupazione, con tutti gli indicatori pienamente nei limiti normativi. Anche a Reggio Calabria i valori registrati risultano coerenti con il contesto urbano costiero e non evidenziano criticità, mentre Cosenza presenta un profilo tipico di area urbana, con concentrazioni leggermente più elevate rispetto ad altri contesti ma comunque ampiamente entro i parametri previsti dalla normativa. A Crotone i livelli degli inquinanti monitorati risultano contenuti e ben al di sotto dei limiti di riferimento. Analoga la situazione a Vibo Valentia, caratterizzata da concentrazioni basse.
Solo per l’indicatore Ozono, sono emersi superamenti del “valore obiettivo” episodici e stagionali senza mai configurare situazioni di allarme.
Il dettaglio degli indicatori per ciascun capoluogo, insieme al confronto con i target normativi nazionali ed europei, è riportato nelle seguenti tabelle.
I dati sulla qualità dell’aria, raccolti dalle centraline della rete di monitoraggio gestita da Arpacal sono inoltre pubblici e consultabili attraverso una piattaforma open source messa a disposizione da attraverso il Portale per la Qualità dell’Aria raggiungibile dal sito istituzionale dell’agenzia, che consente a cittadini, enti e stakeholder di accedere ai dati aggiornati e storici e di analizzare gli indicatori per stazione e territorio, rafforzando la trasparenza e la consapevolezza ambientale.
Arpacal anticipa, infine, che il Report annuale sulla Qualità dell’Aria sarà pubblicato nel mese di marzo, in allineamento con le tempistiche e le metodologie delle Agenzie Snpa. Il report offrirà un quadro di dettaglio sull’intero territorio calabrese, includendo aree urbane, suburbane e rurali, e rappresenterà uno strumento di riferimento per istituzioni, amministratori e cittadini.
«Il monitoraggio continuo, l’accessibilità dei dati e la trasparenza informativa restano elementi centrali dell’azione di Arpacal a tutela dell’ambiente e della salute pubblica – fanno sapere dall’Agenzia –. Necessario distinguere la fonte ufficiale dei dati ARPACAL, completa e accessibile, rispetto all’utilizzo parziale da parte di utenti che purtroppo producono informazioni parziali».