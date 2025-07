Un nuovo nido di tartaruga marina Caretta caretta è stato scoperto martedì primo luglio sulla spiaggia di Le Castella (Crotone), situata nell'Area marina protetta di Capo Rizzuto. La segnalazione è arrivata dal Wwf Crotone grazie all'insegnante e volontaria Wwf Liliana Gentile, che ha individuato impronte sulla sabbia riconducibili a una possibile deposizione di uova.



Dopo il primo sopralluogo, condotto dalla naturalista Gessica Panetta, il presidente del Wwf Paolo Asteriti e Andrea Segreto hanno confermato la presenza del nido. Il Wwf Crotone ha espresso grande soddisfazione per l'attenzione crescente della comunità di Isola Capo Rizzuto verso la tutela delle tartarughe marine, sottolineando che le spiagge locali rappresentano un sito sempre più importante per la nidificazione della Caretta caretta. Ora si attende la schiusa, prevista tra circa cinquanta giorni, quando le piccole tartarughe marine raggiungeranno il mare. Dopo aver consultato la Provincia di Crotone e il Comune di Isola Capo Rizzuto, il Wwf ha deciso che la schiusa delle uova sarà pubblica con le dovute precauzioni.

Decine di nidi nel Crotonese

Solo pochi giorni fa, durante la conferenza stampa per l'assegnazione della Bandiera Blu al Comune di Isola Capo Rizzuto, il Wwf aveva sottolineato come questa zona sia ormai una scelta abituale per la nidificazione delle tartarughe marine Caretta caretta. Negli ultimi anni, le spiagge del Crotonese hanno registrato almeno una decina di nidi di Caretta caretta, un segnale chiaro dell'importanza crescente di questo territorio per la conservazione di questa specie marina.

Aumentano le nidificazioni in Calabria



Il primo nido dell'estate 2025 è stato accertato il 18 giugno a Steccato di Cutro, dove un esemplare di Caretta caretta è stato addirittura filmato mentre deponeva le uova da due bagnanti che hanno immediatamente allertato Capitaneria e Wwf Crotone. Nel 2024, le nidificazioni in Calabria sono aumentate del 30% rispetto all'anno precedente, con numerosi eventi di schiusa documentati, come quelli registrati nelle spiagge di Le Cannella e Strongoli Marina.

Nel Vibonese

Nel Vibonese invece, a pochi giorni dal primo ritrovamento di un nido di tartaruga caretta caretta sulla spiaggia del Tono di Ricadi e di un tentativo non andato a buon fine, è arrivato il secondo, rinvenuto su una delle spiagge del comune di Parghelia. Il rinvenimento è avvenuto a seguito del costante pattugliamento che il Circolo Legambiente Ricadi sta effettuando lungo buona parte del litorale vibonese, in questo caso ad opera della giovane socia Anna Landro. Il nido era posizionato nella spiaggia di Vardano, a pochi metri dalla battigia, alla foce dell’omonimo corso d’acqua, quindi a grave rischio per le eventuali mareggiate o il sopraggiungere delle acque in caso di pioggia.

La vicinanza al porto di Tropea rappresentava un ulteriore rischio per l’alta presenza di illuminazione che, in caso di schiusa, avrebbe disorientato i piccoli rendendo vano l’impegno degli ambientalisti. Al fine di scongiurare ogni rischio, i volontari del circolo, unitamente agli esperti di Caretta Calabria Conservation e all’Amministrazione comunale di Parghelia hanno ritenuto opportuno optare per lo spostamento in un luogo più idoneo.