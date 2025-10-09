I presidenti calabrese e nazionale, Vincenzo Mazzei e Marco Bussone, ribadiscono le richieste fatte durante la campagna elettorale: «Da parte nostra tutta la disponibilità alla collaborazione»

«La Calabria deve individuare un assessore agli Enti locali, ma soprattutto insieme a Montagna, Foreste e Parchi. Tre deleghe che vanno insieme e sono ben oltre una mera delega alle aree interne. Ripartiamo dalle geografie». Lo affermano Vincenzo Mazzei, presidente Uncem Calabria e Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

«La Calabria è montagna – aggiungono – e Uncem ha già proposto una serie di punti per l'agenda del nuovo assessore, della Giunta e del Consiglio. Congratulazioni al presidente Occhiuto. Un lavoro fatto da un assessore che abbia esperienze di territorio e di dialogo con i sindaci è importantissimo. Uncem offre tutta la disponibilità alla collaborazione».