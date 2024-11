Il sisma è stato registrato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non si registrano danni a persone o cose

Continua a tremare la terra in Calabria. Un terremoto di magnitudo 2.6 si è verificato lungo la Costa Ionica Cosentina (Cosenza), intorno alle 11.40. In particolare, coinvolto il litorale di Sibari. Il sisma, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.76, 16.74 è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ad una profondità di 22 km. Non si registrano, al momento, danni a persone o cose.