Montalto e Belsito le più colpite. Sorvegliati speciali il Crati, il Savuto, il Lao e il Corace. I dati registrati da Arpacal

La Calabria è stata interessata nelle ultime ore da un intenso flusso occidentale che ha determinato condizioni di marcata instabilità su gran parte del territorio regionale, con precipitazioni diffuse e temporali, in particolare lungo il versante tirrenico.



I dati registrati dalla rete meteoclimatica del Centro Funzionale Multirischi di Arpacal evidenziano accumuli di pioggia particolarmente significativi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati valori molto elevati in diverse aree interne del Cosentino: Montalto Uffugo ha raggiunto 197 millimetri di pioggia cumulata, seguita da Belsito (169,6 mm), Domanico (162,2 mm), Altilia (159,2 mm), Fuscaldo Bosco Cinquemiglia (156,8 mm) e Rogliano (148,6 mm). Si tratta di quantitativi rilevanti, concentrati in un arco temporale ristretto, che hanno determinato effetti immediati sul reticolo idrografico regionale.

La risposta dei corsi d’acqua è stata infatti rapida e generalizzata. I principali fiumi calabresi hanno registrato un significativo innalzamento dei livelli idrometrici, con onde di piena monitorate in tempo reale attraverso le stazioni di misura distribuite sul territorio. Tra i bacini osservati con particolare attenzione figurano il Crati, il Savuto, il Lao, il Corace e diverse fiumare del Reggino.

Forti raffiche di vento

Oltre alle precipitazioni, l’evento è stato caratterizzato da una ventilazione molto intensa. In alcune località le raffiche hanno superato i 120 km/h. Il valore più elevato è stato registrato a Motta San Giovanni – Allai, con 137,5 km/h, seguito da Melito Porto Salvo (128,5 km/h) e Capo Spartivento (oltre 114 km/h). Raffiche superiori ai 100 km/h sono state rilevate anche in numerose altre stazioni, sia lungo la fascia costiera sia nelle aree interne e montane.