Prima uscita per il circolo lametino di Legambiente con l’iniziativa "Ricicla estate"sulla spiaggia antistante il lungomare Falcone-Borsellino. L'evento, dedicato alle famiglie, promosso da Legambiente Calabria ha visto il coinvolgimento di diverse famiglie presenti in riva al mare e l'entusiasmo dei bambini, veri protagonisti di dell’evento.

Nella prima fase si è svolta la raccolta e la catalogazione dei rifiuti abbandonati in spiaggia, con uno scioccante dato riguardante principalmente i mozziconi di sigaretta e i tappi in plastica delle bottiglie. Successivamente si è passati ai giochi istruttivi per i più piccoli. Divertendosi i bambini hanno iniziato a recepire l'importanza del riciclare bene.

«Non tutti i rifiuti sono recuperabili e bisogna fare estrema attenzione! Per ovviare al caldo rovente dell'estate calabrese i giovani bagnanti hanno costruito dei ventaglietti e sono tornati agli ombrelloni soddisfatti di ciò che hanno imparato e costruito con "l' immondizia". Noi insegnamo a riciclare ma, più importante, i bambini ci insegnano a riciclare con il sorriso», spiega una nota.

«La prima uscita del circolo è stata riuscitissima - dichiara il presidente del circolo Gianni Arena -. Francesco Scarpino e Francesco Cristiano che hanno curato l’evento per conto del circolo sono stati veramente bravi ad organizzare una manifestazione apprezzata da bambini e genitori che hanno partecipato in tanti dimostrando che la sensibilità ai temi dell’ambiente devono essere stimolati quotidianamente fino a diventare propri di ogni individuo».

