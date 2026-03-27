«Chi distrugge l’ambiente non è solo un irresponsabile: è un criminale». È la linea dura ribadita dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo la diffusione di un video che mostra un nuovo episodio di abbandono e incendio illecito di rifiuti nel Catanzarese.

Le immagini, rilanciate sui canali social del governatore, documentano due persone intente a scaricare e dare alle fiamme materiali in un’area verde.

Dalla Control Room regionale, il governatore della Calabria mostra le immagini dei piromani di rifiuti: «Una battaglia per la salute e il futuro di tutti»

«Colpisce la salute, l’economia e il futuro di tutti», sottolinea Occhiuto nel suo intervento, mentre il video lo mostra nella Control Room della Regione Calabria insieme agli operatori della campagna “Tolleranza zero”.

Dal centro operativo viene confermata l’attivazione immediata delle procedure: «Abbiamo segnalato il fatto ai Carabinieri e ai Carabinieri Forestali», spiegano gli operatori impegnati nel monitoraggio del territorio.

Il presidente rilancia così la strategia regionale contro gli sversamenti illegali: «La nostra battaglia continua», conclude Occhiuto nel post, ribadendo la linea di contrasto ai reati ambientali.