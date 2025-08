«In occasione della mia audizione alla Commissione Bicamerale Ecomafie, svolta in data 16 luglio 2025, ho avuto modo di evidenziare la necessità e l'urgenza di assumere concrete misure rispetto alla messa in sicurezza delle operazioni di bonifica del Sin finalmente avviate sia pure per un primo lotto di circa 40.000 t/n. Misure prescritte dalla legge e puntualmente richiamate con precise indicazioni dal Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) che definisce anche modi e tempi di organizzazione di deposito preliminare (D15 e D9)». È quanto afferma in una nota stampa, l’ex governatore Mario Oliverio intervenendo sul caso della bonifica di Crotone.



«A tal fine ho anche evidenziato, durante l'audizione, gli aspetti relativi al controllo ed al monitoraggio di dette operazioni che deve essere esercitato attraverso Arpacal e Spisal ricorrendo con un loro adeguamento e potenziamento organico.

La struttura di Arpacal a Crotone, rispetto ai gravosi compiti di controllo sulle operazioni della bonifica è assolutamente inadeguata. Vorrei ricordare – aggiunge - che nel corso della mia esperienza di Governo, con l'allora assessore all'Ambiente, Antonella Rizzo, destinammo 2 milioni di euro che consentirono l'impiego di 12 tecnici (ingegneri, geologi, etc.) proprio per la struttura di Arpacal a Crotone sulla base di una convenzione tra Arpacal, il Commissario Bonifica dell'epoca, dott.ssa Belli, e Sogesid. Tecnici che avevano acquisito formazione e competenze specifiche e che a distanza di circa un anno dalla scadenza del mio mandato non furono più confermati disperdendo un patrimonio tecnico e professionale indispensabile per l'esercizio dei necessari controlli a tutela della popolazione e dell'ambiente».



«Mi risulta che lo stesso schema di convenzione, pubblicato sul sito Istituzione del commissario alla Bonifica, è stato sottoscritto in data 14 febbraio 2024 dal gen. Errigo, commissario straordinario alla Bonifica, e dal dott. Iannone commissario di Arpacal, attualmente direttore generale della stessa.

Come mai – si chiede l’ex governatore - non si è proceduto alla attuazione di questa nuova convenzione? A distanza di 18 mesi dalla sottoscrizione della convenzione tutto rimane fermo mentre i lavori della bonifica richiedono controlli e monitoraggio delle operazioni a tutela della popolazione, dei lavoratori e del contesto ambientale. L'Arpacal di Crotone viene mantenuta in una condizione di assoluta inadeguatezza di organico in una fase delicata che invece richiederebbe assunzione di misure coerenti e necessarie a garantire la sicurezza per come previsto dalla legge e dal Paur».

«Auspico pertanto che si proceda in tempi brevi a recuperare ogni ritardo e a attivare la costituzione di una struttura con professionalità e competenze adeguate per garantire l'esercizio di monitoraggio, controllo e sicurezza realizzando un proficuo coordinamento tra Arpacal, Spisal e ispettorato del lavoro.

Rimuovere ostacoli ed irresponsabili atteggiamenti dilatori – conclude Oliverio - è doveroso ed urgente.

Chi ha la responsabilità di rendere operativa la convenzione prima richiamata deve farlo subito. Non è ammissibile quanto sta accadendo. Intervenga direttamente il presidente della Regione per richiamare chi di dovere alle proprie responsabilità».