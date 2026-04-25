Il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione: «Oggi celebriamo libertà e democrazia»

«In occasione della festa della Liberazione celebriamo una ricorrenza che appartiene al Paese intero, a ciascuno di noi: il giorno in cui l’Italia archiviò il nazifascismo, ritrovando la strada della libertà». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione.

«Una festa – aggiunge – che affonda le sue radici nei valori più alti della Costituzione repubblicana, nata dal sacrificio di donne e uomini che hanno dato la propria vita per restituire al Paese dignità, diritti e futuro. Il 25 aprile deve essere sempre più un momento di unità, mettendo da parte le divisioni. Una giornata in cui riconoscerci come comunità, nel rispetto della nostra storia e dei principi che ci tengono insieme. Ricordare – conclude Occhiuto – significa custodire quella memoria, il modo più autentico per onorare chi ha lottato per consegnarci un’Italia libera, democratica e in pace».