Sacrifici, costanza e determinazione alla base del risultato del giovane concittadino. Il sindaco Renzo Russo sottolinea il valore del percorso e l’orgoglio di una comunità che guarda al futuro

A 27 anni ha superato il concorso in magistratura, coronando un percorso di studio impegnativo, fatto di sacrifici, costanza e determinazione. Lorenzo Caffè, giovane di Saracena, piccolo centro del Pollino, raggiunge un traguardo prestigioso che riempie d’orgoglio la famiglia e la piccola comunità di Saracena.

A esprimere le congratulazioni, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intero paese, è il sindaco Renzo Russo, che sottolinea il valore di un risultato capace di andare oltre la soddisfazione personale. «Vedere un ragazzo della nostra comunità prepararsi a servire lo Stato attraverso una funzione così delicata e autorevole è motivo di grande gioia e orgoglio per tutto il paese», evidenzia il primo cittadino.

La professione di magistrato richiede preparazione, equilibrio, indipendenza e un profondo senso delle istituzioni. Qualità fondamentali per affrontare una responsabilità che incide sulla tutela dei diritti dei cittadini e sull’applicazione della legge.

Il traguardo raggiunto da Lorenzo rappresenta anche un messaggio positivo per le nuove generazioni. «Anche da un piccolo comune si può guardare lontano, competere ai massimi livelli e contribuire alla vita delle istituzioni del Paese», sottolinea il sindaco Russo, augurando al giovane concittadino un percorso professionale all’altezza delle aspettative e delle responsabilità che lo attendono.