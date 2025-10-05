La donna ha compiuto il secolo di vita poco più di una settimana fa, ma dimostra molti meno anni e conserva la lucidità di una ragazzina. Una sola volta nella sua vita non si è recata alle urne ma «solo perché era malata»

Si chiama Maria Filomena Sarro , ha 100 anni , compiuti otto giorni fa, e questa mattina si è recata al seggio di via Pietro Mancini a Verbicaro per votare. «È mio dovere - ha detto la donna -. Solo una volta in tutta la mia vita non mi sono recata alle urne, ma perché ero malata». Oggi e domani la Calabria è chiamata al voto per l'elezione del nuovo consiglio regionale.

L'arrivo al seggio

Maria Filomena è arrivata al seggio elettorale intorno alle 11, accompagnata dalla figlia e dalla nipote. Dopo aver votato, ha inserito autonomamente la scheda nell'urna, tra gli applausi dei presenti. A piccoli passi ha poi guadagnato poi il corridoio e quando i famigliari le hanno chiesto se avessero bisogno di sedersi, hanno risposto con un secco "no", ironizzando: «Guardate che non sono stanca».

Una vita intensa

Maria Filomena ha due figli, nipoti e pronipoti, che adora, e fino a tre mesi fa lavorava a maglia a tempo pieno. «Ora mi si è abbassata un po' la vista e mi dà fastidio che non riesco a lavorare come prima». Ma come ci si arriva a 100 anni, dimostrandone una trentina di meno? «La vita deve scorrere da sé». Tanto, gioie e dolori si alternano per tutti, meglio non stare a pensarci troppo. Tutt'al più, «nei momenti difficili si ricorre alla fede, ai santi ea Padre Pio». Perché per Maria Filomena la fede è sacra, quasi quanto il diritto al voto , perché lei è nata nel 1925, quando alle donne era ancora proibito esprimere la propria opinione, una conquistata costata cara a chi l'ha preceduta e arrivò soltanto nel 1946: «Per questo voterò finché starò qua».

La canzone della pace