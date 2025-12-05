Il Riva Restaurant è stato teatro della riunione del direttivo nazionale Conpait, un appuntamento che ha riunito in Calabria i maestri pasticceri guidati dal presidente Angelo Musolino per tracciare le nuove linee guida del comparto. Un incontro operativo, denso di contenuti, che conferma la volontà dell’associazione di consolidare il proprio ruolo di riferimento per la pasticceria italiana.

Tra i temi sul tavolo, la preparazione alla partecipazione al Sigep 2026, uno degli appuntamenti internazionali più attesi del settore, dove Conpait punta a presentarsi con progettualità rinnovate e una presenza ancora più strutturata. Centrale anche il capitolo dedicato al tesseramento 2026, orientato a rafforzare la rete dei professionisti e a valorizzarne competenze e identità, mentre nuove iniziative formative e promozionali sono state analizzate con l’obiettivo di sostenere la crescita del comparto e favorire il dialogo tra maestri esperti e nuove generazioni.

A rendere possibile un confronto efficace è stata anche l’esperienza dedicata realizzata dal Riva Restaurant, che per l’occasione ha messo a disposizione una sala appositamente allestita per l’incontro, con un’organizzazione anche tecnica curata nei dettagli, pensata per accogliere con professionalità un direttivo nazionale impegnato in decisioni strategiche.

Punto principale dell’esperienza, il percorso degustazione creato su misura, volto a intrecciare tecnica contemporanea combinando la haute cuisine francese e tipicità del territorio calabrese. Un omaggio al linguaggio della pasticceria, interpretato attraverso piatti che hanno privilegiato materia prima, equilibrio e pulizia dei sapori.

Per il Riva Restaurant, l'arrivo del direttivo Conpait rappresenta un momento significativo, non solo per il prestigio degli ospiti, ma anche per il valore simbolico di una sinergia che avvicina mondi affini: ricerca, qualità e cultura gastronomica. “Siamo orgogliosi di aver accolto i maestri pasticceri – ha dichiarato Roberto Gallo, titolare del Riva Restaurant – e di aver contribuito a una giornata di lavoro che guarda al futuro della pasticceria italiana.”

La riunione di Falerna si chiude dunque con una visione comune: rilanciare il settore attraverso progetti concreti, investire nella formazione e consolidare la presenza di Conpait sul territorio nazionale. Un percorso che trova nel Riva Restaurant una location ideale per conferenze e incontri riservati, grazie alla massima discrezione garantita, all’attenzione del servizio, alla riservatezza degli spazi e a una strumentazione tecnica all’avanguardia, capace di supportare qualsiasi conferenza o incontro business, il tutto circondato da mare.