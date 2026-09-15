Serena Brogneri è stata eletta alla guida di ADOC Calabria. L'assemblea regionale dell'associazione l'ha indicata quale nuova presidente regionale, affidandole la guida dell'associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori sul territorio calabrese.



ADOC (Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori) è un'associazione nazionale che tutela i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti in tutti i principali ambiti della vita quotidiana ed è attiva anche su temi di attualità come il sovraindebitamento delle famiglie, il caro vita e l'inflazione, le truffe online e telefoniche, il caro carburanti e il caro libri scolastici, con osservatori e campagne informative periodiche.



Con l'elezione della giovane catanzarese Serena Brogneri, ADOC Calabria si prepara ad affrontare le prossime sfide a tutela dei consumatori calabresi, in un momento segnato dal caro vita, dall'aumento dei prezzi e dalle difficoltà che famiglie e cittadini incontrano quotidianamente nell'accesso a servizi essenziali: «Ringrazio l'assemblea per la fiducia che mi ha accordato: è un impegno che sento come una responsabilità verso i cittadini calabresi. Assumo la guida di ADOC Calabria in un momento in cui il caro vita, il rincaro delle bollette energetiche e dei carburanti e le difficoltà di accesso alle cure stanno mettendo in ginocchio famiglie, pensionati e lavoratori. Il nostro compito è quindi essere presenti nei territori: l’impegno è quindi quello di lavorare per rafforzare la presenza, soprattutto nelle aree interne dove i consumatori sono più esposti e più soli davanti a bollette contestabili, contratti scorretti e truffe. Un'attenzione particolare la riserveremo alla popolazione anziana, spesso bersaglio di raggiri, e ai giovani, alle prese con il caro-vita che in Calabria si aggiunge alle difficoltà di accesso ai servizi di cittadinanza, come trasporti e sanità. Lavoreremo in stretta sinergia con la UIL Calabria e con le sue categorie, perché la tutela dei consumatori è parte integrante della tutela del reddito e della dignità delle persone».



L’assemblea ha visto la partecipazione di Mariaelena Senese, segretaria generale della UIL Calabria, che ha rivolto i suoi «più sinceri auguri di buon lavoro a Serena Brogneri, certa che saprà guidare ADOC Calabria con serietà e dedizione. ADOC è per noi un presidio prezioso, capace di intercettare i problemi reali delle persone con la stessa attenzione con cui, come UIL, cerchiamo di intercettare le fragilità sociali prima che diventino emergenza. Adoc, assieme ai presidi territoriali della UIL, sarà una sentinella preziosa nella misurazione della qualità della vita nella nostra regione e nell’intercettare bisogni e fragilità dei calabresi di cui la UIL sarà portavoce nelle sedi istituzionali competenti».



L’assemblea ha visto la partecipazione anche della presidente nazionale di Adoc, Anna Rea, che ha sottolineato l’importanza del lavoro dell’associazione in Calabria, dove cresce la vulnerabilità e la fragilità delle persone.



«Il paradosso – ha sottolineato Rea – è che le inefficienze delle infrastrutture che il Sud vive, si scaricano sui consumatori del Mezzogiorno: libri scolastici che costano di più rispetto al Nord, come ha dimostrato di recente una nostra ricerca, o il costo di generi di prima necessità e carburante. Con la nomina di Serena Brogneri, si aggiunge un ulteriore tassello nella tutela dei consumatori. Adoc, anche in Calabria e con il sostegno della struttura nazionale, sarà così un pungolo per le istituzioni».