Un gesto semplice, ma dal forte valore sociale e umano, che conferma come l’impegno condiviso possa tradursi in risposte concrete per la comunità. Una giornata all’insegna della solidarietà quella del 22 dicembre, quando a San Ferdinando è stata realizzata un’importante iniziativa a sostegno dei ragazzi che vivono nella tendopoli cittadina.

Grazie alla sinergia tra la Pro Loco, il Comune e al decisivo contributo della società di ristorazione e servizio di Salvatore Rugolo, sono stati preparati e distribuiti oltre 500 pasti completi, comprensivi di primo, secondo, pane e acqua.

Un’organizzazione efficiente ha consentito la preparazione e la consegna dei pasti direttamente all’interno della tendopoli, garantendo un aiuto concreto a centinaia di giovani che vivono in condizioni di forte precarietà. All’iniziativa era presente anche Giuseppe Borrello, referente regionale per la Calabria dell’associazione Libera, a testimonianza dell’attenzione del mondo dell’associazionismo sui temi della solidarietà, della legalità e dell’inclusione sociale.

«Questa iniziativa nasce dal desiderio di dare un segnale concreto di vicinanza e solidarietà -ha dichiarato Fabio Costa, presidente della Pro Loco -.Ringraziamo il Comune, Libera e la società di ristorazione e servizio di Salvatore Rugolo per la disponibilità e la sensibilità dimostrate. Fare rete sul territorio è fondamentale per rispondere in maniera efficace ai bisogni sociali».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano: «Azioni come questa dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni, associazioni e imprese locali. Il Comune continuerà a sostenere tutte le iniziative che mettono al centro la dignità della persona e l’aiuto concreto verso chi vive situazioni di difficoltà».