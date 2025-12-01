Il Tito Minniti vede una crescita di quasi l’80% rispetto all’anno scorso. Il deputato e segretario regionale di Forza Italia: «Con la nuova aerostazione e gli investimenti in vista andrà ancora meglio»

Da inizio anno all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria si sono registrati 836.064 transiti totali, cioè quasi l’80% in più rispetto al 2024. Una crescita che arriva a seguito dell’aumento dei voli e mentre sono in corso i lavori per la nuova aerostazione, che dovrebbe essere pronta per gennaio.

Intanto sul numero di passeggeri registrati, festeggia il deputato e segretario regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro: «Un record incredibile, un numero enorme, soprattutto se rapportato al triste destino a cui stava per andare incontro questo scalo appena qualche anno fa. Invece adesso, in meno di un anno solare, per la prima volta nella storia, si sfiora il milione di utenti in transito. Stracciato ogni altro dato precedente e superata ogni più florida aspettativa».

L'aeroporto dello Stretto - aggiunge Cannizzaro - «è più vivo che mai e siamo solo all'inizio della sua rinascita. Merito di una classe dirigente che ci ha creduto, sempre, anche e soprattutto quando le cose andavano male, anzi malissimo; grazie ad un lavoro di squadra capitanato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha fatto un lavoro senza precedenti e attraverso le sue azioni ha inciso in maniera determinante nel dare nuova vita a questa infrastruttura. Numeri alla mano, con orgoglio, possiamo dire che, in tempi non sospetti, avevamo ragione da vendere e ribadire che andremo avanti senza sosta su questa rotta».

A fine anno, secondo Cannizzaro, a fine 2025 l'aeroporto di Reggio Calabria potrebbe toccare il tetto dei 950 mila passeggeri, «superando di gran lunga il precedente record assoluto, quello di 622 mila registrato l'anno scorso. Per quello antecedente, bisogna andare a ritroso fino al 2006, quando si toccò quota 607mila – aggiunge –. I numeri e le progressioni attuali, dunque, devono far riflettere. E se pensiamo alla nuova aerostazione, ai prossimi investimenti ed alle conseguenti iniziative che verranno intraprese insieme al presidente Occhiuto e a tutta la squadra di Forza Italia per migliorare ulteriormente questo scalo, c'è solo da stropicciarsi gli occhi e rendersi conto che a volte la realtà supera anche i sogni. A volte bisogna solo crederci per davvero», la conclusione di Cannizzaro.