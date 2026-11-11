La premier rassicura famiglie, studenti e personale scolastico: le segnalazioni sarebbero riconducibili a una strategia volta a generare allarme. Indagini e approfondimenti delle Forze dell’Ordine sono in corso

«Il Governo sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici.

Le Forze dell'Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico.

Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto.

Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari».Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social.